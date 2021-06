Combien pèsent tous les SARS-CoV-2 dans le monde ?

Si toutes les particules du SRAS-CoV-2 circulant actuellement chez l’homme dans le monde étaient rassemblées en un seul endroit, elles pèseraient quelque part entre le poids d’une pomme et celui d’un jeune enfant en bas âge, selon une nouvelle étude.

Un groupe de chercheurs a récemment calculé que chaque individu infecté porte environ 10 à 100 milliards de particules individuelles du SRAS-CoV-2 au plus fort de son infection. Cela suggère que tous les SARS-CoV-2 virus infectent actuellement des personnes dans le monde – ce qui représente environ 1 million à 10 millions d’infections à un moment donné au cours de la pandémie — avoir une masse collective comprise entre 0,22 et 22 livres (0,1 et 10 kilogrammes).

Petit ne veut pas dire insignifiant, cependant.

« Dans un contexte historique plus large, du point de vue de l’effet de levier, une bombe atomique est inférieur à 100 kg [220 Ibs] de matières fissiles », a déclaré l’auteur principal Ron Milo, professeur au Département des sciences végétales et environnementales de l’Institut des sciences Weizmann en Israël, et co-auteur principal Ron Sender, doctorant au laboratoire de Milo, dans un e-mail à Live La science. « Et pourtant, regardez la destruction qui s’opère. »

De même, « nous parlons ici d’une très petite masse de virus, et ils font des ravages dans le monde », ont-ils ajouté. Le virus a maintenant infecté plus de 173 millions de personnes et tué plus de 3,7 millions, selon le tableau de bord du coronavirus Johns Hopkins .

Pour calculer la quantité de virus que chaque personne infectée peut transporter, les chercheurs ont utilisé des mesures antérieures prises sur des singes rhésus sur la quantité de SRAS-CoV-2 qu’ils transportaient pendant le pic d’infection dans divers tissus connus pour être sensibles au virus, y compris dans le poumons , les amygdales, les ganglions lymphatiques et les système digestif . Ils ont ensuite multiplié le nombre de particules virales présentes par gramme de tissu chez les singes rhésus avec la masse de tissus humains, pour estimer le nombre de particules virales dans les tissus humains.

D’après les calculs précédents basés sur le diamètre du virus, ils savaient déjà que chaque particule virale a une masse de 1 femtogramme (10 portée à moins 15 grammes). En utilisant la masse de chaque particule et le nombre de particules estimé, ils ont calculé que chaque personne, au pic de l’infection, porte environ 1 microgramme à 10 microgrammes de particules virales.

Le calcul de ces chiffres a permis à l’équipe de mieux comprendre ce qui se passe dans le corps tout au long d’une infection, par exemple combien de cellules sont infectées et comment le nombre de particules virales fabriquées dans le corps se compare à la vitesse à laquelle le virus peut évoluer, Milo et Sender mentionné.

Ils ont ensuite calculé le nombre de mutations que le virus rassemblerait, en moyenne, au cours d’une infection d’une seule personne et également dans l’ensemble de la population. Pour ce faire, ils ont utilisé une estimation précédente, à partir d’un coronavirus similaire, de la fréquence à laquelle un seul nucléotide mute, l’ont multiplié par le nombre de nucléotides dans le génome du SRAS-CoV-2, puis ont pris en compte le nombre de fois où le virus a fait des copies. de lui-même à l’intérieur du corps pendant l’infection.

Ils ont découvert que lors d’une infection chez un seul hôte, le virus accumulerait environ 0,1 à une mutation sur l’ensemble de son génome. Étant donné qu’il s’écoule de 4 à 5 jours entre les infections, le virus rassemblerait donc environ trois mutations par mois, ce qui est cohérent avec le taux d’évolution connu du SRAS-CoV-2, ont écrit les chercheurs.

Mais ils ont également trouvé une grande variation dans le nombre de particules virales chez les humains infectés ; en fait, il peut différer de cinq à six ordres de grandeur, ce qui signifie que certaines personnes infectées peuvent avoir des millions de fois plus de ces particules que d’autres.

« Nous savons que les personnes ayant une faible charge virale ont en effet moins de chances d’infecter les autres », ont déclaré Milo et Sender. Mais il n’est pas encore clair si les superpropagateurs, par exemple, propagent le virus plus que d’autres pour des raisons biologiques, telles que des charges virales élevées, ou des raisons sociologiques telles que le fait d’avoir de nombreuses rencontres rapprochées avec des personnes lors de grands événements organisés dans des espaces fermés, ont-ils ajouté.

« Nous espérons que cette recherche initiera de nouvelles réflexions et de nouvelles expériences », ont-ils déclaré.

Les résultats ont été publiés le 3 juin dans la revue Actes de l’Académie nationale des sciences .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.