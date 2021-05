Combien les acteurs de Friends ont gagné par saison

Jardin et Saisons Tuteurs serpentin acier plantes grimpantes (Les 3)

Ce lot de 3 tuteurs métalliques en acier est idéal pour toutes vos plantes grimpantes. Que ce soit en pot ou en pleine terre, ils seront parfaits pour tuteurer vos tomates cerises, vos clématites, vos pois gourmands... Ces tuteurs en acier ont été conçus par Jardin et Saisons et sont fabriqués en France.Un produit essentiel à la croissance de vos plantesCes tuteurs métalliques vous permettront de faire pousser vos plantes et fleurs grimpantes de façon pratique et décorative. Tuteurer les légumes et plus particulièrement les tomates est essentiel pour leur bonne pousse. Les tuteurs permettent de les maintenir pour que les plants ne se cassent pas en grandissant, car les légumes peuvent être très lourds et rompre les plants.Les tuteurs Jardin et Saisons sont résistants à toutes les intempéries et accompagneront vos plants de légumes tout au long de leur croissance. Ils sont stables et offrent un design original et unique, en exclusivité chez Jardin et Saisons.Un produit de qualité simple d'utilisationFixés à la base par un piquet d'ancrage fourni, ces tuteurs serpentin se déplient facilement jusqu'à 2 mètres et reviennent à leur position initiale. Ils sont faciles à disposer et à fixer. Le haut de la spirale se fixe sur tout piquet en bois, comme pour la référence 1098 : Piquets de tomates en bois 150 cm et cônes.Ce tuteur a été fabriqué en acier galvanisé afin de vous offrir une bonne résistance et durabilité. Ils sont vendus par lot de 3 avec 3 piquets d'ancrage et sont garantis un an.Les + Jardin et Saisons :* Bonne stabilité du tuteur * Tuteur métallique style design * Conception Jardin et Saisons : article inédit en exclusivité chez nous