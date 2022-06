Combien de temps Thor : Love and Thunder, le film Marvel, durera-t-il ?

in

Thor: Love and Thunder n’est qu’à quelques jours de sa première et les fans de Marvel veulent savoir combien de temps dure le film et s’il contient des scènes post-crédits.

Thor : Amour et tonnerre est la prochaine entrée dans le Univers cinématographique Marvel Protagonisée par Chris Hemsworth où le dieu du tonnerre est menacé par Gorr The God Butcher, un méchant qui a juré d’éliminer toutes les divinités à mains nues. Aussi, l’Asgardien sera surpris par le retour de Jane Foster qui est digne de soulever Mjolnir et devient Mighty Thor.

Le film a des éléments romantiques puisqu’il s’inspire des comédies de ce genre, comme l’explique son réalisateur, Taika Waititi, autrefois. Il aura également toute l’action à laquelle nous sommes habitués sur le Univers cinématographique Marvel ajouté à l’humour que le cinéaste imprimait au personnage, profitant ainsi des qualités histrioniques du protagoniste.

La durée de Love and Thunder

Combien de temps cela dure-t-il Thor : Amour et tonnerre? C’est l’un des films les plus courts. merveille avec 115 minutes de durée incluant le générique du film. Attention! Ne partez pas une fois l’enregistrement terminé car, comme il est d’usage chez la marque dirigée par Kévin Feigil y aura deux scènes post-crédits qui aideront sûrement à unir davantage le multivers des personnages merveille.

De plus, il est important de noter que Thor : Amour et tonnerre Ce sera le film de la franchise qui battra deux records : en l’occurrence, le dieu du tonnerre est le premier des héros de la marque à avoir quatre films dirigés par lui-même, en plus du fait que dans le dernier opus de sa saga il y a, pour la première fois dans l’histoire du MCU, une nudité partielle. Impressionnant!

Thor : Amour et tonnerre étoiles Chris Hemsworth comme Dieu du tonnerre, Natalie Portman comme Jane Foster, Christian Bale comme Gorr The God Buthcer, Tessa Thompson comme Valkyrie, Russell Crowe comme Zeus, Chris Pratt comme Peter Quill, Karen Gillan comme Nebula, Taika Waititi comme Korg, Dave Bautista comme Drax et Pom Klementieff comme Mantis, entre autres. Le film sortira au cinéma 8 juillet.

