Combien de temps faut-il pour faire un examen annuel de Bugatti?

Bugatti a lancé un nouveau programme de maintenance couvrant Veyron et Chiron, couvrant ainsi l’assistance de ces hypercars même après la fin de la garantie d’usine.

Baptisé Passeport Tranquilité, ce programme de service est attribué au véhicule et est disponible pendant 4 ans, et pour qu’un modèle soit éligible, il doit passer un contrôle en 85 points effectué par un partenaire officiel de la marque française.

L’offre est extensible à Chiron et Veyron et présente des caractéristiques particulières conçues pour chacun de ces modèles.

Les deux options ont un service par an effectuée par des techniciens officiels de l’entreprise. Bugatti Veyron doit effectuer au moins un entretien annuel, et il existe deux types d’entretien de base.

Un an, il fait un entretien de 14 heures et le suivant il fait un entretien de 32 heures, et ainsi de suite. Mais pour répondre aux différentes habitudes d’utilisation, nous avons créé deux programmes séparés.

Le plan du collectionneur. Reconnaissant que la majorité des Veyrons sont actuellement conservés, Bugatti propose ce plan pour les spécimens ne dépassant pas 200 kilomètres par an.

Plan actif. Pour ceux qui conduisent régulièrement, et ont besoin d’un entretien plus attentif à l’usure naturelle qui accompagne cette utilisation.

Avec cette annonce, Bugatti confirme encore la fermeture de l’ancien programme de maintenance Veyron, bien que cela renforce le fait que les contrats existants seront honorés jusqu’à la fin.

Bugatti Chiron a également un plan strict

Pour Chiron, le seul programme proposé dure quatre ans et comprend un service annuel d’environ 14 heures et au bout de 4 ans, une révision complète qui prend jusqu’à 72 heures.

Ce nouveau programme de maintenance Bugatti est désormais disponible en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. L’arrivée des clients américains est prévue pour l’été.

La révision annuelle prévue d’une Bugatti Veyron ou Chiron a un prix d’environ 30 mille euros.