Combien de membres de la distribution sont mormons?

De toutes les franchises de télé-réalité à succès en ondes, le Vraies femmes au foyer série de spectacles est l’une des plus populaires. Présenté sur le réseau Bravo et dirigé par la personnalité de la culture pop Andy Cohen, le Vraies femmes au foyer La franchise est très lucrative, et même si chaque émission subit de nombreux changements au cours de la série, les fans se retrouvent en masse à regarder, année après année. Ces derniers jours, le dernier ajout à la franchise a été lancé, et il fait déjà la une des journaux.

La franchise ‘Real Housewives’ a de nombreuses émissions individuelles

La télé-réalité en était encore à ses balbutiements quand Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange créée en 2006. L’émission a suivi la vie quotidienne de plusieurs femmes aisées du comté d’Orange, en Californie. Bien que l’émission ait eu de nombreux critiques, dont certains ont critiqué la série pour son caractère trop insipide et matérialiste, de nombreux autres téléspectateurs ont écouté, désireux de profiter du drame, de la romance et des pièges du style de vie flashy.

La série originale a rapidement conduit à de multiples retombées, notamment Les vraies femmes au foyer d’Atlanta, Les vraies femmes au foyer de New York, Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills, et beaucoup plus. Il existe même un certain nombre de versions internationales de certaines émissions, des podcasts qui traitent des femmes et des situations présentées dans les émissions, et de nombreux Vraies femmes au foyerhistoires centrées écrites et publiées chaque semaine.

« Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City » est la nouvelle émission populaire de Bravo

le Vraies femmes au foyer la franchise ne montre aucun signe de ralentissement, avec les débuts récents d’un tout nouvel ajout à la franchise – Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City. Andy Cohen a révélé pourquoi Salt Lake City avait été choisie dans une interview à la fin de 2019, déclarant que «nous avons toujours essayé de choisir des villes qui ont des personnalités complètement uniques. Et nous avons également essayé de lancer une petite balle courbe de temps en temps, de choisir un endroit auquel vous ne vous attendiez peut-être pas.

Cohen a également parlé de la façon dont l’emplacement est connu pour une présence mormone dynamique: «Vous ne l’avez pas vu venir, mais je dois vous dire qu’en Utah, vous avez la majesté des montagnes, la religion mormone, une communauté exclusive de personnes qui ont des entreprises très prospères qui vivent dans leur propre univers. C’est magnifique et je pense que vous allez être vraiment surpris et intrigués par le groupe de femmes que nous avons trouvé.

Combien de femmes au foyer sur «Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City» sont mormones?

Les femmes présentées sur Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City sont un groupe diversifié. La distribution principale, présentée lors de la première mi-novembre de la série, comprend Mary Cosby, Meredith Marks, Whitney Rose, Lisa Barlow, Heather Gay et Jen Shah. Fait intéressant, bien qu’Andy Cohen ait souligné la religion mormone comme l’une des pierres de touche de la nouvelle série, toutes les femmes au foyer présentées ne sont pas mormones. Un rapport récent a décomposé la préférence religieuse de chaque star, révélant laquelle des femmes au foyer pratiquaient les mormons et celles qui suivaient une religion différente.

Selon PageSix, Lisa Barlow, née à New York, est une mormone pratiquante et se considère comme «Mormon 2.0». Mary Cosby, en revanche, qui a provoqué une controverse en raison de son mariage avec son beau-grand-père, est pentecôtiste. Heather Gay était mariée à un membre d’église mormone de haut rang, mais ces dernières années, elle s’est quelque peu distancée de l’église. Ces jours-ci, elle se considère comme un «bon mormon qui a mal tourné». Meredith Marks, une célèbre créatrice de bijoux, est juive, tandis que Whitney Rose est issue de la «royauté mormone», mais a quitté l’église après avoir eu une liaison très médiatisée avec son patron. Enfin, l’élégante Jen Shah était mormone – mais s’est convertie à l’islam après avoir découvert qu’elle avait des problèmes avec la politique mormone.

En fin de compte, bien que toutes les femmes au foyer ne soient pas mormones comme un téléspectateur pourrait s’attendre à une émission se déroulant dans l’Utah, elles apportent toutes le drame et sont certaines de garder les fans collés à leurs écrans pendant des mois à venir.