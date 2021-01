Combien a gagné le tiktoker Charli D’Amelio en 2020

Beaucoup ont essayé mais la réalité est qu’il n’y a pas de moyen précis de calculer le revenu de la star sociale, puisque cette information n’a jamais été divulguée. A cela s’ajoute le fait que le chiffre colossal de 100 millions de followers atteint sur TIC Tac par Charli D’Amelio cette année ne permet cependant aucun calcul proportionnel sur les revenus de la jeune femme: la plateforme de partage de vidéos il n’a commencé que récemment à récompenser ses artistes plus prolifique grâce à un programme de rémunération – mais sinon, laissez les créateurs gagner leur vie en recherchant indépendamment des partenariats et des parrainages avec des entreprises extérieures.

C’est pourquoi il y a de nombreuses variables à considérer dans le revenu total de Charli D’Amelio. Selon Celebrity Net Worth, par exemple, la jeune femme aurait empoché 1 million de dollars uniquement pour une apparition dans une publicité de houmous diffusée lors du dernier Superbowl. Pour le même portail, chaque individu message sponsorisé sur les réseaux sociaux il gagnerait un minimum de 100000 dollars, mais le chiffre contraste avec ce que Rolling Stone a découvert en discutant avec certains opérateurs du secteur, selon qui une estimation plus réaliste est d’environ la moitié, soit 40 000 €.

Outre les accords publicitaires, de véritables partenariats doivent également être envisagés: en 2020, Charli D’Amelio a coopéré plus étroitement avec de nombreuses entreprises par rapport à ce qui se passerait avec une seule publication ou campagne sur les réseaux sociaux; c’est arrivé, par exemple, avec Hollister, avec lequel tiktoker a lancé plus d’une ligne de produits liés à son image; l’indemnisation n’a pas été divulguée mais est également plus difficile à estimer. Forbes a tenté de faire un tel calcul il y a quelques mois, plaçant la jeune femme à la deuxième place dans un classement des tiktokers qui sont devenus les plus riches grâce à leurs activités en ligne. Les journalistes du journal ont placé Charli D’Amelio derrière sa collègue Addison Rae, estimant que son revenu annuel était d’environ 4 millions de dollars.

La période considérée par Forbes couvrait les 12 mois précédant juin 2020, mais depuis lors, le phénomène Charli D’Amelio s’est encore développé: à l’époque, par exemple, il comptait environ 40 millions d’abonnés de moins que maintenant sur TikTok, et Les efforts de la famille pour envahir les médias traditionnels et se faire connaître en dehors des médias sociaux n’étaient pas encore aussi intenses qu’ils le sont maintenant. En bref, il est très probable que dans l’intégralité de 2020, les résultats de Charli D’Amelio auront a même dépassé le chiffre estimé par Forbes il y a quelques mois.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂