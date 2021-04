"Combattant de rue 5" Sortie de la nouvelle bande-annonce de jeu de Rose

Rose sortira le 19 avril en tant que dernier combattant DLC de Street Fighter V: édition Champion, et Capcom a publié une toute nouvelle bande-annonce de gameplay pour créer le buzz.

Le personnage est le deuxième combattant de la saison 5, après la sortie de Dan en février. Rose est apparue pour la première fois dans Street fighter alpha à partir de 1995 et est depuis apparu dans diverses séries.

Cette version du personnage comportera un certain nombre de mouvements que les fans de longue date devraient connaître, et ils sont présentés dans la nouvelle bande-annonce.

Plus tôt ce mois-ci Capcom a révélé certains de ses mouvements que les fans peuvent s’attendre à voir de Rose, y compris elle V-Skill I, Soul Fortunte. Ce mouvement permet aux joueurs d’utiliser plusieurs cartes de tarot pour offrir des avantages à Rose ou des affaiblissements à son adversaire.

Après la sortie de Rose, les fans de Street Fighter V peuvent s’attendre à plus de combattants DLC dans le cadre de la saison 5. Jusqu’à présent, les personnages des écoles rivales Oro et Akira Kazama ont été annoncés, mais il reste à voir qui sera le cinquième combattant.