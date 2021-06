Collins Aerospace soutiendra les systèmes de survie de la NASA sur le nouveau campus du Houston Spaceport

HOUSTON — Plus de 50 ans après avoir assuré la liaison de communication entre Houston et la lune , Collins Aerospace aide à nouveau à connecter « Space City » avec l’avenir des activités américaines dans l’espace.

La société aérospatiale, une unité de Raytheon Technologies, est devenue un locataire clé du Houston Spaceport, le « premier port spatial commercial véritablement urbain au monde ». Les dirigeants de Collins Aerospace ont rejoint les responsables de la ville et du port spatial lundi 7 juin pour inaugurer officiellement son nouveau campus de 8 acres (3,2 hectares), d’environ 120 000 pieds carrés (11 150 mètres carrés) situé à l’aéroport d’Ellington.

« Aujourd’hui, nous nous tenons à nouveau devant vous et le reste du monde pour renforcer notre position en tant que ville spatiale », a déclaré le maire de Houston, Sylvester Turner, s’adressant à un public invité au Lone Star Flight Museum, où l’inauguration a eu lieu. « Je suis heureux d’annoncer que Collins Aerospace a rejoint la famille Houston Spaceport. »

« Vous vous souvenez peut-être de la célèbre émission de la lune quand Neil Armstrong a dit , ‘C’est un petit pas pour l’homme, un pas de géant pour l’humanité.’ Ce message a été reçu par le contrôle de mission, ici même dans la ville de Houston – et [now] il y a encore un autre lien à ce jour. Neil Armstrong a utilisé une radio Collins pour diffuser ce message, [from] la même organisation qui plante maintenant ses racines dans notre sol », a déclaré Turner.

Le maire de Houston, Sylvester Turner, prononce une allocution lors de la cérémonie d’inauguration du nouveau campus de Collins Aerospace au Houston Spaceport le lundi 7 juin 2021 au Lone Star Flight Museum de l’aéroport d’Ellington à Houston, Texas. (Crédit image: Houston Spaceport)

Adapté à la croissance

Le nouveau campus Collins Aerospace à Houston Spaceport remplacera les bureaux actuels de l’entreprise près de la NASA Centre spatial Johnson , qui a atteint sa capacité. L’installation continuera de faire partie de l’activité Systèmes de mission de la société, fournissant des systèmes de survie pour les combinaisons spatiales de la NASA actuellement utilisées à bord de la Station spatiale internationale et pour le vaisseau spatial Orion de l’agence à l’avenir Artémis missions sur la lune.

Le nouvel emplacement accueillera également le premier incubateur de Houston prenant en charge les vols spatiaux, avec une zone de 10 000 pieds carrés (930 mètres carrés) réservée aux startups et aux universités pour collaborer à la résolution des défis de la technologie spatiale, y compris la robotique, la médecine et la fabrication additive .

« [The new] permettra à Collins de continuer à soutenir l’évolution de nos produits éprouvés, y compris le soutien au développement futur de combinaisons spatiales », a déclaré Allen Flynt, vice-président et directeur général des systèmes spatiaux et maritimes civils chez Collins Aerospace. Le port spatial de Houston offrira un excellent environnement, non seulement pour Collins, mais aussi pour les autres membres de la communauté spatiale. Nous pouvons nous rassembler et aider à faciliter la collaboration. »

En tant que locataire principal du port spatial, Collins recevra jusqu’à 25,6 millions de dollars de financement des aéroports de Houston pour des améliorations en capital. Le montant sera remboursé par l’entreprise.

« Nous sommes très enthousiastes à propos de notre nouvelle maison au Houston Spaceport. Nous espérons l’occuper dans pas moins d’un an », a déclaré Flynt.

Vue d’artiste des nouvelles installations de Collins Aerospace au Houston Spaceport, situé à l’aéroport d’Ellington à Houston, Texas. (Crédit image : Collins Aerospace)

Ouvrir la voie

« Je suis convaincu que le groupe d’entreprises aérospatiales réuni ici à Houston Spaceport revitalisera non seulement le nom de notre ville, mais dynamisera également notre main-d’œuvre », a déclaré le maire Turner. « Je suis fier de dire que Houston ouvre la voie et fait plus que tout autre port spatial du pays pour attirer les meilleurs des meilleurs. »

Collins est le deuxième locataire principal et la troisième entreprise à déménager au Houston Spaceport. Machines intuitives , qui est sous contrat avec la NASA pour atterrir des charges utiles sur la lune à partir de 2022, a été le premier, suivi de Espace Axiome , qui a annoncé en décembre son intention de construire son siège de 14 acres (5,7 hectares) au port spatial. Le campus d’Axiom sera utilisé pour former des astronautes et construire la première station spatiale commerciale en vol libre au monde.

Agréé par la Federal Aviation Administration en 2015 en tant que 10e port spatial commercial du pays (trois autres ont été ajoutés depuis), l’emplacement urbain du port spatial de Houston l’empêche d’accueillir des lancements verticaux, mais il pourrait un jour prendre en charge le décollage et l’atterrissage horizontaux des véhicules spatiaux. Pour l’instant, l’accent est mis sur la croissance du rôle de Houston dans la communauté de l’industrie spatiale.

« Nous ne sommes plus satisfaits d’être appelés ‘Space City’ parce que nous suivons tous les États-Unis [crewed] vols en provenance de Houston », a déclaré Mario Diaz, directeur des aéroports de Houston. « Avec l’engagement de Collins, nous sommes prêts à construire les véhicules, à les propulser, à les contrôler et à les naviguer, du décollage à l’atterrissage, à travers l’arrière-plan et la largeur de l’espace. . »

