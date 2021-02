Colin Greenwood s’excuse de la situation des tournées après le Brexit

Le membre de Radiohead, Colin Greenwood a parlé des conséquences de Brexit dans la scène musicale de Royaume-Uni.

Au début de l’année, il a été annoncé que dans le cadre du nouveau Brexit, Les artistes britanniques devront obtenir des visas de chaque pays dans lequel ils souhaitent se produire lors d’une tournée en L’Europe .

Depuis lors, de multiples voix reconnues de l’industrie artistique britannique se sont élevées pour critiquer le gouvernement de Boris Johnson pour ne pas parvenir à un accord plus gentil avec le Union européenne, détruisant ainsi la dynamique de l’industrie dans le vieux continent.

Dans une nouvelle interview, Greenwood a parlé à Le gardien sur les conséquences de Brexit, «J’ai parlé avec de nombreux vieux amis qui ont des années d’expérience dans la planification de tournées de Radiohead … Adrian, notre comptable de tournée, a dit que ce serait plus difficile et plus coûteux ».

« Avant Brexit, une liste de ce que vous entrez ou sortez d’un pays n’était nécessaire que Norvège Oui Suisse … Maintenant, ce sera plus comme jouer en Amérique du Sud, où chaque pays a ses systèmes pour traiter avec des «pays tiers» comme nous ».

« Adrian dit une guitare de 10 000 € J’aurais besoin d’une licence qui coûtera environ 650 € … Les frais de déplacement et d’hébergement sont déjà assez élevés, et les formalités administratives et les dépenses supplémentaires augmenteront rapidement pour un orchestre en tournée.







«Il est temps pour le gouvernement britannique d’admettre qu’il n’a pas fait assez pour les industries créatives lors des négociations sur le Brexit et chercher à renégocier pour qu’il soit possible de partir en tournée L’Europe ».

Récemment, Elton John il a également critiqué le gouvernement britannique pour avoir traité avec le syndicat européen et pour les complications pour les artistes britanniques.