Colin Farrell s’engage pour jouer au pingouin dans la série dérivée de Batman

C’est officiel, Colin Farrell obtient sa propre série dérivée de Pingouin. Dans Le Batman, le prochain film autonome du réalisateur Matt Reeves avec Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne, Farrell fera ses débuts en tant que supervillain Oswald Cobblepot. Il ne semble pas qu’il jouera un rôle aussi important dans l’histoire de Le Batman, mais il aura sa propre chance de briller avec une série en cours.

Par variété, Farrell a maintenant officiellement signé pour jouer et produire la série dérivée sans titre. Cela fait suite à des informations selon lesquelles une série Penguin était en développement chez HBO Max, bien que Farrell n’ait signé que récemment. L’émission se penchera sur la montée au pouvoir du Pingouin dans le monde criminel de Gotham, mais il n’est pas clair si cela aura lieu avant ou après les événements de Le Batman.

Lauren LeFranc écrit le scénario de la série Penguin. Aux côtés de Farrell, Le Batman le réalisateur Matt Reeves sera également producteur exécutif avec Dylan Clark sous leurs bannières 6th & Idaho et Dylan Clark Productions. Warner Bros. TV produit également.

Il s’agit de la deuxième série dérivée à être développée sur HBO Max. Il a également été signalé que Le Batman générerait une autre retombée à la suite des agents travaillant au sein du département de police de Gotham avec Joe Barton servant de showrunner. On ne sait toujours pas quels personnages, le cas échéant, de Le Batman apparaîtra dans ce spin-off, bien que vous pensiez que le commissaire de Jeffrey Wright, James Gordon, se présenterait à un moment donné.

De plus, cela marque la première série DC à se concentrer spécifiquement sur le Pingouin, bien que le personnage soit une force avec laquelle il faut compter pour Batman depuis 80 ans. Il a été joué de façon mémorable par Danny DeVito dans la suite de Tim Burton Le retour de Batman, et l’acteur a récemment rendu hommage à ce rôle en écrivant une nouvelle histoire de bande dessinée pour Penguin. Burgess Meredith a également joué un grand pingouin dans le classique Homme chauve-souris Série télévisée tandis que Robin Lord Taylor a fait un travail de tueur en tant que jeune Oswald Cobblepot dans la série préquelle Gotham.

« Je n’y suis que pour cinq ou six scènes, donc j’ai hâte de voir le film car il ne sera pas gâché par ma présence », a déclaré Farrell à propos de son temps d’écran dans Le Batman sur le podcast Happy Sad Confused. « Vraiment, c’est un cadeau pour moi. Je vais devenir un peu mal à l’aise pendant les neuf minutes dont je dispose, et puis le reste, j’ai hâte de voir comment [director Matt Reeves] a donné vie à ce monde. »

Il a ajouté : « Ecoute, je n’avais, comme je l’ai dit, que cinq ou six scènes, ou sept scènes, et je n’étais pas tout à fait… J’étais ici au début, regardant ce que je ressentais, ce que je pouvais faire, ce que je pouvait y apporter. J’étais un peu perdu. Et puis, quand j’ai vu ce que Mike a fait, tout le personnage a eu un sens pour moi. Je jure devant Dieu, j’ai vu ce qu’il a fait, et j’ai juste dit ‘OK’, et j’ai J’étais vraiment excité à ce sujet. Tout cela pour dire que si quelqu’un pense que ce que je fais à ‘The Batman’ est une performance décente, je prendrai volontiers 49% des crédits.

Le Batman devrait sortir dans les salles de cinéma le 4 mars 2022. On ne sait pas quand la série Penguin commencera à produire.





