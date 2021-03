Colin Farrell joue dans la bande-annonce de ‘Voyagers’

Colin Farrell stars dans la bande-annonce du nouveau film de science-fiction, «Voyageurs».

Le nouveau film se déroule dans un avenir proche, suivant le voyage d’un homme et d’une femme envoyés dans l’espace lointain à la recherche d’une nouvelle maison.







À présent, Liongsgate a publié la bande-annonce de «Voyageurs», celle qui commence alors que les protagonistes prennent une substance mystérieuse connue sous le nom de « Bleu ». Plus tard, le clip révèle une tournure inattendue et dangereuse.

Également dans la vidéo, les personnages sont montrés en train de sombrer dans la folie et de retomber dans leurs instincts les plus primitifs. Dans le processus, ils en découvrent plus sur eux-mêmes.

La synopsis Le film révèle: « Avec l’avenir de la race humaine en péril, un groupe de jeunes hommes élevés pour l’intelligence et l’obéissance, se lance dans une expédition pour coloniser une planète lointaine. »

« Cependant, quand ils découvrent des secrets terrifiants sur leur mission, ils se rebellent contre leur formation et commencent à explorer leur nature la plus primitive … alors que la vie sur le navire sombre dans le chaos, ils sont consumés par la peur, la convoitise et une soif insatiable de pouvoir » .

«Voyageurs» sortir en salles ensuite 9 avril.