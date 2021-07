Colin Farrell dévoile l’étendue de son rôle dans « The Batman »

La sortie de la première bande-annonce de « The Batman » dans la première édition de DC FanDome l’année dernière a été, à ce jour, le seul matériel que le nouveau film de Matt Reeves a révélé aux fans du chevalier de Gotham City, réussissant à garder le des détails généraux sur son complot complètement secret, dans lequel Robert Pattinson joue un jeune Bruce Wayne dans ses premières années en tant que justicier masqué.

Tout semble indiquer que le film de Warner Bros. Pictures aura Paul Dano comme méchant principal dans le rôle de The Riddler, un personnage qui a une grande présence dans l’avancée du film, en plus de présenter Zoe Kravitz dans le rôle de Selina Kyle / Catwoman et Colin Farrell dans le rôle d’Oswald Cobblepot, anciennement connu sous le nom de « Le Pingouin ».

À travers une récente interview avec Collider, Farrell a une nouvelle fois exprimé son enthousiasme pour « The Batman », révélant quelques détails sur l’étendue de son personnage dans l’histoire: « Je ne suis que pour cinq ou six scènes, donc je ne peux pas attendre . de voir le film car il ne sera pas gâché par ma présence », a commenté l’acteur en riant.

Colin Farrell dit que son peu de temps à l’écran est en fait un « gratuit ». « Je vais être un peu mal à l’aise pendant les neuf minutes dont je dispose, puis le reste. J’ai hâte de voir comment il (Reeves) a donné vie à ce monde. » L’acteur a également pris un moment pour faire l’éloge de Mike Marino, celui en charge de sa caractérisation sur le film.

Farrell révèle qu’en raison de problèmes de santé après le tournage de « The North Water », il ne voulait pas prendre trop de poids pour sa participation à « The Batman », alors Marino et Reeves ont imaginé un moyen pour l’acteur de porter un costume spécial pendant le film enregistrements.

Le film présente également Peter Sarsgaard, qui a révélé à Collider qu’il n’avait pas vraiment eu l’occasion de passer du temps sur le plateau avec Colin Farrell. De plus, il a révélé que lorsqu’il travaillait sur un film, il préférait se concentrer sur les émotions et les sensations de son personnage sur le plateau plutôt que de penser à l’apparence de son travail à l’écran. « The Batman » a une date de sortie prévue pour le 4 mars 2022.