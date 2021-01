Codes Roblox Pet Tower Defense (janvier 2021)

Notre Roblox Pet Tower Defense Codes a la liste la plus à jour de codes de travail que vous pouvez échanger contre des gemmes gratuites! Vous pouvez utiliser des gemmes pour faire éclore encore plus d’animaux de compagnie, ce qui vous aidera à vaincre des vagues d’ennemis plus fortes.

Liste de tous les codes de défense de tour pour animaux de compagnie

Nous vous tiendrons au courant des codes supplémentaires une fois qu’ils seront publiés. Veillez à les utiliser dès que possible, car vous ne saurez jamais quand ils pourraient expirer! Tous ces codes ont été testés à la date à laquelle ce message a été publié. Si vous en trouvez un qui a expiré, veuillez nous en informer le code exact dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions le supprimer!

Assurez-vous d’entrer le code exactement tel qu’il est répertorié ou il pourrait ne pas fonctionner correctement!

Codes de défense de tour pour animaux de compagnie (fonctionnels)

Voici un aperçu de tous les travaux Défense de tour pour animaux de compagnie codes.

LANCEMENT – Échangez le code contre 90 gemmes

Codes de défense de tour pour animaux de compagnie (expirés)

Celles-ci Défense de tour pour animaux de compagnie les codes ne fonctionnent plus.

Il n’y a pas de codes expirés pour le moment.

Comment utiliser les codes de défense pour animaux de compagnie

Utiliser des codes dans Défense de tour pour animaux de compagnie est un processus simple. Ouvrez simplement le jeu et appuyez sur le bouton Twitter Bird pour afficher la fenêtre Codes. Entrez tous les codes de travail dans la zone de texte et appuyez sur Go pour échanger. Vous devriez recevoir la confirmation que le code a fonctionné.

Description du jeu et mise à jour récente

Bienvenue à Pet Tower Defense!

– Utilisez vos familiers pour vaincre des vagues de familiers ennemis

– Chaque animal est doté de capacités spéciales

– Rejoignez vos amis et lancez-vous dans le mode histoire ou le mode infini

– Hatch Pets de l’écloserie. Collectez les tous!

