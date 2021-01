Codes d’évasion Roblox Evolution (janvier 2021)

Notre Évasion de Roblox Evolution Codes a la liste la plus à jour des codes de travail que vous pouvez échanger contre des pièces et XP. Cette augmentation des ressources devrait fournir une puissance supplémentaire pour ce jeu de tower defense unique!

Nous vous tiendrons au courant des codes supplémentaires une fois qu’ils seront publiés. Veillez à les utiliser dès que possible, car vous ne saurez jamais quand ils pourraient expirer! Tous ces codes ont été testés à la date à laquelle ce message a été publié. Si vous en trouvez un qui a expiré, veuillez nous en informer le code exact dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions le supprimer!

Assurez-vous d’entrer le code exactement tel qu’il est répertorié ou il pourrait ne pas fonctionner correctement!

Voici un aperçu de tous les travaux Évasion d’évolution codes.

Celles-ci Évasion d’évolution les codes ne fonctionnent plus.

Utiliser des codes dans Évasion d’évolution n’est pas difficile, mais la récupération du code est remplie dans certains menus. Cliquez sur le bouton Menu, qui est le seul bouton (avec trois points et trois lignes) sur le côté gauche de l’écran. Cliquez ensuite sur Boutique pour ouvrir une nouvelle fenêtre; le service d’échange de code est sur la boutique. Entrez chaque code de travail dans la zone de texte dans le coin supérieur droit de la boutique. Appuyez sur Confirmer pour utiliser votre récompense.

Placez des troupes et survivez à l’attaque.

MISE À JOUR HIVER:

Ajout de la potion de gel

Ajout de Glaze Launcher pour l’événement

Nouveaux boss et ennemis pour l’événement hivernal

UI et contrôles optimisés pour les lecteurs X-Box et mobiles

Nouveau lobby

Future base rénovée

Retravail de quelques skins et animations

Ajout de paramètres sonores

Nouvelles icônes de badge

Rééquilibré quelques tours

Fichiers de localisation mis à jour

Correction de nombreux bugs