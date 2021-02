Codes de souffle de Roblox Bean (février 2021)

Notre Explosion de haricots Roblox Codes a la liste la plus à jour de codes que vous pouvez utiliser pour de nouvelles tenues, chapeaux et titres. Ces cadeaux vous différencieront comme le haricot le plus élégant de Roblox!

Liste de tous les codes d’explosion de haricots

Nous vous tiendrons au courant des codes supplémentaires une fois qu’ils seront publiés. Veillez à les utiliser dès que possible, car vous ne saurez jamais quand ils pourraient expirer! Tous ces codes ont été testés à la date à laquelle ce message a été publié. Si vous en trouvez un qui est expiré, veuillez nous en informer le code exact dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions le supprimer!

Assurez-vous d’entrer le code exactement tel qu’il est répertorié ou il pourrait ne pas fonctionner correctement!

Codes d’explosion de haricots (fonctionnels)

Voici un aperçu de tous les travaux Explosion de haricots codes.

ALBERT – Échangez le code contre la salopette Albert, le chapeau Albert et un nouveau titre!

– Échangez le code contre la salopette Albert, le chapeau Albert et un nouveau titre! Russo – Échangez le code pour la tenue Russo, le chapeau Russo et un nouveau titre!

– Échangez le code pour la tenue Russo, le chapeau Russo et un nouveau titre! Tofuu – Échangez le code pour la tenue de tofuu, le chapeau de tofuu et un nouveau titre!

– Échangez le code pour la tenue de tofuu, le chapeau de tofuu et un nouveau titre! HARICOT – Échangez le code contre un nouveau titre Bean!

– Échangez le code contre un nouveau titre Bean! fou – Échangez le code pour un nouveau titre Crazy Bean!

Codes d’explosion de haricots (expirés)

Celles-ci Explosion de haricots les codes ne fonctionnent plus.

Il n’y a pas de codes expirés pour le moment.

Comment utiliser les codes Bean Blast

Il est facile d’échanger des codes contre des récompenses gratuites en Explosion de haricots. Lancez simplement le jeu et appuyez sur le bouton Twitter sur le côté gauche de l’écran. Une nouvelle fenêtre apparaîtra où vous pouvez entrer chaque code de travail dans la zone de texte. Appuyez sur confirmer pour recevoir votre récompense gratuite.

Description du jeu et mise à jour récente

C’est Bean Blast Participez à des mini-jeux avec des amis pour devenir le meilleur haricot de Roblox! Personnalisez, socialisez et participez à des mini-jeux amusants et attrayants en tant que BEAN! Pouvez-vous obtenir le plus de trophées Physique des haricots personnalisés pour rendre le jeu unique. Cela peut prendre un certain temps pour s’habituer Dernières mises à jour

– 20+ nouvelles tenues

– 20+ nouveaux chapeaux

– 6+ nouveaux effets de pas

– Caisses de rareté

– Code « ALBERT »

