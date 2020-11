Codes de magnat des concessionnaires automobiles (novembre 2020)

Notre Roblox Car Dealership Tycoon Codes a la liste la plus à jour des codes OP fonctionnels que vous pouvez échanger contre un tas d’argent gratuit. Dans Car Dealership Tycoon, l’argent peut être utilisé pour construire votre concession automobile et acheter plus de voitures. Dans ce jeu, il est tout aussi important de dépenser de l ‘argent si vous voulez gagner de l’ argent!

Tous les codes de magnat des concessionnaires automobiles

Nous vous tiendrons au courant des codes supplémentaires une fois qu’ils seront publiés. Vous devez vous assurer de les utiliser dès que possible, car vous ne saurez jamais quand ils pourraient expirer! Tous ces codes ont été testés à la date de publication de cet article. Si vous en trouvez un qui est expiré, veuillez nous indiquer le code exact dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions le supprimer!

Assurez-vous d’entrer le code exactement tel qu’il est répertorié ou il pourrait ne pas fonctionner correctement!

Codes de magnat des concessionnaires automobiles (fonctionnels)

YouTube25k – Échangez ce code contre 25 000 € en espèces

– Échangez ce code contre 25 000 € en espèces Nouvelle mise à jour – Échangez ce code contre 25 000 € en espèces

Codes de magnat des concessionnaires automobiles (expirés)

Il n’y a aucun code de concessionnaire automobile Tycoon expiré pour le moment.

Comment utiliser les codes dans Car Dealership Tycoon

L’échange de codes contre de l’argent gratuit dans Car Dealership Tycoon est facile. Chargez simplement le jeu et recherchez le bouton Paramètres en haut au centre de l’écran; il est situé à gauche de l’argent. Cliquez sur le bouton Paramètres et une nouvelle fenêtre apparaîtra où vous entrerez vos codes. Entrez chaque code exactement comme indiqué ci-dessus et vous devriez recevoir la confirmation que cela a fonctionné.

Description du jeu et mise à jour récente

Dans le concessionnaire automobile Tycoon, vous construisez et personnalisez votre propre concessionnaire automobile avec des voitures et des couleurs cool! Conduisez et jouez sur la carte avec vos amis! Gagnez de l’argent en conduisant, en faisant la course et en équipant des voitures sur des plates-formes chez votre concessionnaire! NOUVELLE MISE À JOUR LIBÉRÉE! 4 NOUVELLES VOITURES! 1 D’eux LIMITÉ!

MENU DES RÉGLAGES!

CODES! Découvrez Twitter et YouTube!

5 VOITURES RECOMMANDÉES!

CORRECTIFS ET AMÉLIORATIONS DE BUG!

