Codes de la montée des royaumes (janvier 2021)

Notre Rise of Kingdoms codes a la liste la plus à jour de codes que vous pouvez échanger contre un tas de déblocages et de récompenses différents.

Tout Rise of Kingdoms Liste des codes

Nous vous tiendrons au courant des codes supplémentaires une fois qu’ils seront publiés. Vous devez vous assurer de les utiliser dès que possible, car vous ne saurez jamais quand ils pourraient expirer! Tous ces codes ont été testés à la date de publication de cet article. Si vous en trouvez un qui est expiré, veuillez nous indiquer le code exact dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions le supprimer!

Assurez-vous de saisir le code exactement tel qu’il est répertorié, sinon il risque de ne pas fonctionner correctement!

Codes de Rise of Kingdoms (fonctionnement)

Codes de Rise of Kingdoms (expiré)

Happynew21 – Échangez contre Golden Key 1x, Silver Keys x3, 3 heures Universal Speedups x2 et Lvl. 5 Tome de la connaissance x10.

Comment échanger Codes de Rise of Kingdoms

Pour utiliser le code Rise of Kingdoms, lorsque vous êtes en jeu, appuyez sur votre avatar, situé dans le coin supérieur gauche. De là, cliquez sur Paramètres en bas à droite de l’écran; c’est l’icône Silver Cog.

Sur cette nouvelle fenêtre, en bas de l’écran, il y aura un bouton Utiliser; c’est l’icône Présent. Appuyez sur ce bouton, puis une autre fenêtre s’ouvrira vous demandant de taper ou de copier et coller votre code à 10 chiffres.

Si le code fonctionne, des messages apparaîtront vous indiquant ce que le code a déverrouillé pour vous. Si le code ne fonctionne pas, un message apparaîtra indiquant que le code d’échange que vous avez entré a expiré.