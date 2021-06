Coca-Cola a banni le mot « lesbienne » sur ses bouteilles personnalisables Pride

« Palestine » et « Black Lives Matter » ont également été interdits.

Coca-Cola a été critiqué pour avoir refusé de permettre aux clients de personnaliser leurs bouteilles Pride avec le mot « lesbienne ».

L’outil de personnalisation en ligne de Coca-Cola permet aux gens de créer leur propre étiquette personnalisée pour les bouteilles en verre pour 6 € et, en l’honneur du mois de la fierté, il existe également une option pour inclure le drapeau de la fierté.

Cependant, le mot « lesbienne » a été interdit (mais vous pouvez personnaliser votre bouteille pour lire « gay », « transgenre » et « bisexuelle »), et lorsque les clients ont essayé de le saisir, ils ont reçu le message : « Oups ! comme le nom que vous avez demandé n’est pas approuvé. Les noms peuvent ne pas être approuvés s’ils sont potentiellement offensants pour d’autres personnes, des marques de commerce ou des noms de célébrités. Nous avons travaillé dur pour que cette liste soit correcte, mais parfois nous nous trompons. »

Coca-Cola a interdit le mot « lesbienne » sur ses bouteilles personnalisables Pride. Photo : Coca-Cola, ANDREJ ISAKOVIC/AFP via Getty Images

Parmi les autres mots que les utilisateurs ont signalés comme interdits figuraient « Palestine » et « Black Lives Matter ». Cependant, « Israël » et « Blue Lives Matter » ont été autorisés. Tous ces termes sont désormais interdits.

Coca-Cola a reçu un contrecoup pour avoir mis certains mots sur la liste noire et en avoir autorisé d’autres, et pour avoir capitalisé sur le mois de la fierté. L’activiste trans Arthur Webber a tweeté: « Coca-Cola vous permet de mettre toutes les insultes anti-trans sur leurs bouteilles arc-en-ciel, mais vous interdisant d’écrire » lesbienne « est la fierté de l’entreprise tbh. »

Coca Cola vous permettant de mettre toutes les insultes anti-trans sur leurs bouteilles arc-en-ciel, mais vous interdisant d’écrire « lesbienne » est la fierté de l’entreprise – Arthur Webber ️‍🌈🌹 (@BernieTranders) 22 juin 2021

Dire que Coke a foutu en l’air celui-ci est l’euphémisme du siècle. J’ai continué pendant quelques minutes, et il y en a beaucoup plus offensifs qui se sont bien passés. Vraiment heureux qu’ils aient recouvert leurs bases de Palestine et de noms musulmans communs. pic.twitter.com/kMllQtZ5Gy – Nick McCormick (@NickTonyMack) 21 juin 2021

Suite aux critiques, Coca-Cola semble désormais avoir autorisé l’utilisation de « lesbiennes » sur les bouteilles personnalisables.

Dans une déclaration à Metro.co.uk, un porte-parole a déclaré: « Nous affinons et améliorons continuellement notre outil de personnalisation Share A Coke pour nous assurer qu’il est utilisé uniquement aux fins prévues – pour que les fans de Coca-Cola célèbrent les uns avec les autres et faire des liens. Nous ajoutons des termes et des phrases si nous pensons qu’ils sont cohérents avec cette intention. »

