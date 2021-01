Cobra Kai Showrunner tease la prochaine série spin-off

Les créateurs de la série de suites bien-aimée de Karate Kid se préparent à commencer film la quatrième saison très attendue dans un proche avenir.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Regardez la nouvelle bande-annonce de Ganyo pour «Genshin Impact»

L’équipe a déjà tout planifié la saison Et la plupart des épisodes sont déjà écrits. Maintenant, ils attendent juste un moment sûr pour commencer le production.

Tout en parlant avec TVLine, l’équipe créative derrière «Cobra Kai» ont révélé qu’ils espéraient rendre la franchise encore plus grande avec le temps, en développant diverses idées différentes séries phares.

« Notre espoir est que nous pouvons vraiment développer tout ce univers de Karate Kid et revitaliser la base de fans, pour que ce soit une histoire que nous pouvons continuer à raconter », a-t-il déclaré. EP et co-showrunner Hayden Schlossberg.«

« Nous avons une fin pour Cobra Kai, mais nous la comparons toujours à notre autre émission préférée Breaking Bad et comment ils peuvent continuer l’histoire avec Better Call Saul et El Camino. »