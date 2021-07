Cobra Kai Saison 4: Date de sortie, distribution, intrigue et toutes les dernières mises à jour ici

– Publicité –



Cobra Kai revient pour la saison 4 ! Les fans veulent savoir quand la série sortira et à quoi ressemble le teaser. Voici les spoilers !

Cobra Kai est une comédie dramatique animée sur les arts martiaux. Il est basé sur la franchise The Karate Kid, qui a été créée en 1984. La série a fait ses débuts en 2018 et a été un énorme succès dans le monde entier.

Des milliers de nostalgiques et de nouveaux fans ont très bien noté la série à 8,6/10 sur BDIM. La saison 4 devrait sortir bientôt. Cela fait suite à la fin choc de la saison 3.

La quatrième saison de Cobra Kai devrait-elle sortir en avril ?

Cobra Kai Saison 4: Statut de renouvellement

La quatrième saison a été renouvelée pendant un certain temps avant la troisième saison. Cependant, une chose est sûre : en remontant la chronologie, Netflix a obtenu la série avant de faire un pas en avant. YouTube Premium est disponible pour la première saison et la seconde. Cela fait partie de la nouvelle stratégie de la plateforme.

Netflix a publié la première et la deuxième saison. Après le tournage de la saison 3, il est toujours en cours. Les première et troisième saisons ne seront disponibles en streaming que plus tard. Ce serait alors à un stade ultérieur qui est principalement le 1er janvier 2020.

Les première et deuxième saisons seront officiellement éclairées par Netflix une fois qu’ils auront réalisé la valeur de leur investissement.

Qui jouera dans la saison 4 ?

Il est possible de s’attendre à plusieurs des mêmes visages que dans les saisons précédentes comme :

Mary Mouser, Samantha LaRusso

Jacob Bertrand est Eli « Hawk » Moskowitz.

Gianni DeCenzo dans le rôle de Demitri.

Martin Cove dans le rôle de John Kreese

Terry Silver par Thomas Ian Griffith

Ralph Macchio dans le rôle de Daniel LaRusso

Johnny Lawrence avec William Zabka

Courtney Henggeler dans le rôle d’Amanda Laruso.

Xolo Mariduena dans le rôle de Miguel Diaz.

Tanner Buchanan et Robby KEENE

Intrigue de la saison 4 de Cobra Kai : de quoi s’agit-il ?

Les adolescents doivent faire face aux séquelles de la grande confrontation à la fin de la saison 2. Miguel peut se remettre remarquablement de son coma. Sam a peur que Tory n’ait pas surmonté le traumatisme. La saison 3 se termine avec Johnny et Daniel unissant leurs forces pour affronter leur ennemi commun, Kreese. Hawk est le contraire, et il semble avoir un changement. Il se rend compte que Cobra Kai n’est peut-être plus ce qu’il était autrefois. Kreese, un ami de longue date, appelle pendant que les étudiants des deux camps se préparent pour le tournoi de karaté All-Valley.

La quatrième édition du tournoi de karaté sera dévoilée. Bien que Johnny et Daniel soient sur la même longueur d’onde, leur relation reste fragile. Et s’ils se retrouvent dans une situation délicate ? Peut-être. Nous pourrons peut-être mieux comprendre la vie personnelle de Tory et son rôle dans l’ensemble. Nous ne connaissons pas encore l’impact de la décision de Robby sur Kreese.