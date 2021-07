Cobra Kai remporte une nomination aux Emmy Awards pour la meilleure série comique

Cobra Kai est en lice pour un prix majeur lors de la 73e édition des Primetime Emmy Awards de cette année. Servant de série de suivi à Le Karaté Kid et ses suites, la série à succès présente les stars du film original William Zabka et Ralph Macchio reprenant leurs rôles. Initialement diffusée sur YouTube Red en 2018, la série a depuis fait le film sur Netflix comme sa maison exclusive où la saison 3 a été diffusée au début de l’année.

Trois saisons dans, Cobra Kai est plus populaire que jamais, et le spectacle a même obtenu une certaine reconnaissance aux Emmys. Mardi, la liste complète des nominations a été dévoilée pour l’événement de cette année, et Cobra Kai est en lice pour une série comique exceptionnelle. Les autres nominés de la catégorie comprennent Noirâtre (ABC), Emilie à Paris (Netflix), L’hôtesse de l’air (HBO Max), Hacks (HBO Max), La méthode Kominsky (Netflix), PEN15 (Hulu), et Ted Lasso (Apple TV+).

Cobra Kai a été nominé pour six prix au total, dont une série comique exceptionnelle. Les autres nominations aux Emmy Awards incluent le mixage sonore exceptionnel pour une série comique ou dramatique pour le « 19 décembre » ; Stunt Performance exceptionnelle pour le « 19 décembre » ; Montage sonore exceptionnel pour une série comique ou dramatique pour le « 19 décembre » ; Coordination de cascades exceptionnelle pour une série comique ou un programme de variétés pour 2019 ; et coordination exceptionnelle de cascades pour une série comique ou un programme de variétés pour 2018.

Retournant le récit, Cobra Kai commence 34 ans après les événements de l’original Karate Kid film. Bien que Macchio soit de retour sous le nom de Daniel LaRusso, la série présente également Johnny Lawrence (Zabka) en tant que protagoniste, le décrivant sous un jour plus sympathique. La série suit Johnny alors qu’il rouvre le dojo Cobra Kai et ravive sa vieille querelle avec Daniel. D’autres stars des films originaux sont depuis apparues, telles que Martin Kove dans le rôle de John Kreese.

À partir de maintenant, les trois saisons de Cobra Kai sont diffusés sur Netflix. Si vous voulez en savoir plus sur toute l’histoire, la bonne nouvelle est que l’original Karate Kid La trilogie de films a récemment commencé à être diffusée sur la plate-forme également. Quant à la suite, il a été rapporté que le plan est pour la saison 4 de Cobra Kai pour la première à la fin de 2021. Cela signifie que nous aurons deux saisons de Cobra Kai sur Netflix en un an. En avril, Kove a annoncé sur Instagram que le tournage de la saison était terminé.

« Ce soir, moi-même et tout l’équipage de Cobra Kai S4 officiellement emballé ! Quelle saison, et quelle année. Une équipe sans peur et sans pitié, grâce à Covid, nous avons continué, nous avons frappé les premiers et avec un casting qui frappe fort! », A écrit Kove, remerciant les scénaristes ainsi que ses co-stars Ralph Macchio et William Zabka.

Les Emmys, animés par Cedric the Entertainer, seront diffusés le dimanche 19 septembre de 20 h à 23 h HE (17 h à 20 h HP), et seront également disponibles en streaming en direct et à la demande sur la plateforme de streaming Paramount+. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la liste complète des nominations aux Emmy Awards sur le site officiel des Emmy Awards.

