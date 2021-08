« Cobra Kai » prépare ses fans à l’arrivée de sa nouvelle saison

Après sa première en 2018 via le service premium YouTube, « Cobra Kai » a réussi à ajouter une légion fidèle d’adeptes qui a augmenté après son arrivée dans le catalogue Netflix, qui ont annoncé à travers un nouveau teaser promotionnel l’arrivée de sa quatrième saison décembre prochain.

Les nouveaux épisodes de « Cobra Kai » occuperont des moments nouveaux et intéressants dans le développement de la relation entre Johnny Lawrence (William Zabka) et Daniel LaRusso (Ralph Macchio), qui à la fin de la saison dernière sont au début d’un nouveau trêve entre les deux, ce qui donnera lieu à de nouvelles mécaniques entre les deux personnages.

Lawrence et LaRusso trouveront un ennemi commun avec John Kreese, joué à nouveau par Martin Kove, qui est revenu pour prendre le contrôle de Cobra Kai et lui rendre son ancienne gloire, donc les anciens rivaux doivent unir leurs forces pour l’arrêter, tout en anticipant l’arrivée d’un autre méchant dangereux de la franchise.

Grâce à une conversation avec ComicBook.com, Jon Hurwitz, showrunner et co-créateur de « Cobra Kai », a révélé que cette nouvelle relation entre Johnny et Daniel ne sera pas une amitié immédiate, car les deux tout au long des nouveaux épisodes de La série doivent apprendre travailler ensemble pour atteindre leurs objectifs communs, ce qui affectera également le développement des autres personnages.

« Cobra Kai » a réussi à devenir un grand succès, surtout après son arrivée sur Netflix, et ses créateurs ont déjà un plan pour le moment venu de dire au revoir à la série. Hurwitz a commenté lors d’une conversation avec Collider que lui et l’équipe créative de la série prévoyaient de montrer à l’écran tous les personnages possibles qui sont apparus dans la franchise originale, ce qui a laissé place à des spéculations sur l’apparition possible de l’actrice oscarisée Hilary Swank.