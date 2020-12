Cobra Kai est prévu pour la saison 6 tease Ralph Macchio

Avec la saison 3 de Cobra Kai maintenant encore plus imminente qu’on ne le pensait, les stars Ralph Macchio et William Zabka ne peuvent s’empêcher de regarder vers l’avenir et de taquiner les choses à venir. Macchio, qui joue Daniel LaRusso dans le Karate Kid saga, a maintenant révélé que les créateurs de la populaire série de suites avaient des plans en place pour six saisons d’histoire, et que lui et Zabka étaient à bord pour la durée.

« Les scénaristes ont toujours pensé qu’ils avaient six saisons en tête, où les arcs de l’histoire peuvent aller. Donc, tout devrait atterrir quand le moment est venu. Vous ne voulez pas prolonger votre accueil, mais les fans s’amusent et il y a plus d’histoire. Tant que nous sommes autorisés à continuer, Billy et moi y sommes. «

La saison 3 sera désormais diffusée sur Netflix une semaine plus tôt que prévu, la saison 4 étant déjà sur les cartes. « Nous ne nous contentons pas de penser à la saison quatre – nous commençons à y travailler dans quelques semaines », a ajouté Zabka. « Et au-delà. La série a un long chemin à parcourir et nous nous amusons vraiment avec. »

Situé 34 ans après le premier Karate Kid film, Cobra Kai réexamine le récit du rival de Daniel, le point de vue de Johnny Lawrence. Désormais alcoolique en difficulté, Johnny décide de rouvrir le dojo de karaté Cobra Kai, ce qui ravive sa vieille rivalité avec Daniel LaRusso.

La saison 3 reprend les personnages alors qu’ils ont du mal à accepter les répercussions de la bagarre au lycée qui a clôturé la palpitante finale de la deuxième saison de la série. Avec Miguel (Xolo Maridueña) dans le coma, Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et Johnny Lawrence (William Zabka) doivent réévaluer l’étendue de leur propre implication dans les événements qui l’ont amené là-bas et essayer de trouver comment forger une meilleure voie à suivre pour leurs élèves.

Le drame atteint loin dans la saison 3, avec Robby (Tanner Buchanan) maintenant enfermé pour avoir blessé Miguel. Pendant ce temps, Hawk (Jacob Bertrand) est à nouveau tourmenté par l’intimidateur du lycée Kyler (Joe Seo), et John Kreese (Martin Kove) resserre sa mainmise sur Cobra Kai, inculquant une fois de plus à ses élèves un code moral très discutable.

Avec un potentiel de six saisons prévues, Cobra Kai serait négligent de ne pas ramener d’autres visages familiers du passé de la franchise, y compris Karaté Kid 4’s Julie Pierce, interprétée par Hilary Swank, lauréate d’un Oscar. Introduite en 1994 dans The Next Karate Kid, Julie Pierce (Hilary Swank) est engagée comme étudiante par le légendaire Mr Miyagi. Julie est une adolescente troublée semblable à Daniel-San, que Miyagi prend sous son aile après avoir appris ses malheurs personnels.

Cobra Kai Le co-créateur Jon Hurwitz a récemment révélé que l’introduction de Swank dans le giron avait déjà été discutée. «Dans notre salle d’écrivains, nous parlons littéralement de tous les personnages apparus dans le vers Miyagi», a-t-il déclaré. « Il est donc évident que nous avons parlé de Julie Pierce. Quant à savoir si elle reviendra ou non dans la série, c’est quelque chose que vous devrez juste attendre pour le savoir. »

Netflix diffusera désormais la saison 3 de Cobra Kai une semaine plus tôt, le 1er janvier 2021. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Lad Bible.

