Cobra Kai : aura-t-il une saison 6 sur Netflix ?

Ce vendredi a débuté la cinquième saison de la production à succès qui est née sur YouTube et a réuni Ralph Macchio avec William Zabka.

©IMDBCobra Kaï.

Il a fallu près de trente ans pour voir William Zabka et Ralph Macchioles protagonistes de Karate Kid. C’était grâce à Youtubequi avec sa plateforme de streaming a tenté d’entrer dans le monde de la fiction, qui n’a pas duré si longtemps mais nous a offert l’une des séries les plus drôles d’aujourd’hui : Cobra Kay. Aujourd’hui propriété de Netflixvient de sortir sa cinquième saison et semble encore avoir de nombreuses histoires à raconter et à développer.

Lorsque cobra kai j’arrive à Netflix Il a été immédiatement confirmé qu’il ne s’agirait pas d’un ajout vain au catalogue mais qu’il aurait beaucoup de vie devant lui. C’est ainsi qu’ils ont confirmé une fois pour toutes qu’ils allaient avoir deux saisons qui s’ajoutaient aux deux premières produites par Youtube. Au fil du temps, de plus en plus d’articles ont commencé à émerger des créateurs et des responsables de cette série née de Karate Kid.

C’était comme ça Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg ont révélé qu’ils voyaient non seulement un long chemin à parcourir cobra kai mais ils ont aussi pensé à quelques retombées, ainsi qu’à la possibilité de remplir leur histoire d’autant œufs de Pâques et des camées possibles pour les fans. Ce vendredi, Netflix a créé la cinquième saison qui, alerte spoillaissez tout prêt pour nous de voir un sixième versement.

A quoi pourrait ressembler cette prochaine saison ? Nous verrons probablement le tournoi mondial qui Éponge Argent réfère à et finit par classer avec cobra kaimais auquel les membres de la Miyagi Do: le Sekai Taikai. Dans ce contexte, il faut pour l’instant Netflix n’a pas officiellement confirmé l’existence d’une nouvelle saison mais tout indique qu’il ne faudra pas longtemps pour obtenir l’approbation avec laquelle le tournage commence à être réalisé pour voir ce qui, éventuellement, est le dernier épisode de cette série de Karate Kid.

+ Le spin-off de Cobra Kai avec le plus de possibilités de se faire

Tout comme un sixième volet n’a pas encore été confirmé, mais il est tout à fait évident qu’il se réalisera, quelque chose de similaire se produit en ce qui concerne les spin-offs. Dans diverses interviews, les créateurs et showrunners de cobra kai Ils ont parlé de la richesse des personnages et de la possibilité d’élargir cet univers, notamment en raison de l’accueil qu’ils ont eu de la part des fans. En ce sens, le personnage qui semble avoir le plus de chances d’avoir son propre spectacle n’est ni plus ni moins que John Kreese. Non seulement il a un passé avec beaucoup de matière à raconter, mais il a aussi un acteur qui cette saison est revenu pour lui donner vie dans sa version jeune, qui pourrait diriger ce spin-off : Barrett Carnahan.

