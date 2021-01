« Cobra Kai » 4 sur Netflix: quand la saison 4 sortira-t-elle

« Cobra Kai« , Le drame d’action d’arts martiaux, est une série télévisée en streaming dans la franchise »Le Karaté Kid». Il se déroule 34 ans après le tournoi de karaté All-Valley 1984, où les choses ont tourné pour Johnny Lawrence et Daniel LaRusso. Les deux sont rivaux depuis longtemps et la série tourne autour de la dynamique entre les deux et leurs étudiants.

L’émission a été créée le 2 mai 2018 dans YouTube Premium, mais ensuite il a été acquis par Netflix qui a renouvelé le spectacle pour une troisième et quatrième saison. Au cours de ses deux premières parties, de nouveaux personnages tels que Miguel, Robby, Tory et Sam et les problèmes qui Johnny comme Daniel provoqué par leur rivalité.

Malheureusement, cela a presque coûté la vie à l’un d’eux, avec le saison 2 laissant l’avenir de la Miyagi-do et de Cobra Kai, qui avait été repris par le vrai méchant de la série: Kreese. Dans sa troisième partie, l’impensable s’est produit, les deux ennemis de longue date unissant leurs forces pour surmonter leurs différences.

Avec l’aide du bien connu Moulins Ali, les étudiants et les spectateurs ont appris les vraies circonstances du passé de Daniel et Johnny mais certains problèmes sont restés inachevés pour être résolus une fois pour toutes dans le saison 4. Quand va-t-il sortir? Screenrant a la réponse.

QUAND LA SAISON 4 DE «COBRA KAI» SERA-T-ELLE LIBÉRÉE?

La saison 3 de « Cobra Kai« Première le 1 janvier 2021 dans Netflix. La troisième saison se compose de dix épisodes d’une durée de 22 à 36 minutes chacun. Comme on le sait, la série a été renouvelée pour le saison 4 dans Octobre 2020, bien avant le lancement de la troisième saison.

Les fans seront ravis de savoir que le saison 4 il est déjà en cours de production. Les scénaristes de l’émission ont terminé le scénario du saison 4, qui devrait démarrer la production au début 2021, éventuellement en janvier selon les protocoles de sécurité dont ils ont besoin sur le plateau.

En réponse à un fan, le réalisateur de la série Jon Hurwitz Il a également dit qu’il croyait que le saison 4 sortira « environ un an après la saison 3». Par conséquent, selon toute probabilité, nous pouvons nous attendre à ce que saison 4 de « Cobra Kai« Est sorti à un moment donné début 2022.

Planification pour le début de 2021. La plupart des productions ont été extrêmement sûres. Mais nous verrons comment les choses se passent après la nouvelle année. Espérons que nous pourrons maîtriser les chiffres. #CobraKai #CobraKaiOnNetflix https://t.co/HWEiwGdyFJ – Jon Hurwitz (@jonhurwitz) 28 novembre 2020

Maintenant, tout est incertain. Récemment, une nouvelle souche du coronavirus qui a mis le monde entier dans alerte maximale. Une poussée pourrait être la pire chose qui puisse arriver, entraînant à nouveau une quarantaine obligatoire massive pour empêcher de nouvelles infections du COVID-19[FEMININE

Cependant, et pareil Hurwitz mentionne, les productions de cinéma et la télé ont été protégés de ce virus, de sorte qu’ils peuvent tous maintenir un régime de biosécurité robuste et un rythme de travail qui permet le saison 4 il est enregistré sans hoquet ni risque.

La saison 3 voir quelques développements significatifs dans les personnages et l’histoire. Ali refait surface dans la vie de Johnny et Daniel, ce qui finit étonnamment par les rapprocher. Lui parler les a aidés tous les deux à mettre les choses en perspective et à fermer leurs relations respectives avec elle.

Johnny et Daniel faire un grand pas quand ils décident de fusionner Miyagi-do et Karaté Eagle Fang. Les étudiants de Cobra Kai ils commencent à voir les intentions de Kreese plus clairement et réalisez que tout Johnny se soucie vraiment d’eux, le seul objectif de Kreese c’est gagner.

Même Eli, qui a un fort penchant pour la violence, est mécontent de la façon dont les choses se passent et finit par changer de camp. Vous pouvez également apercevoir le passé de Kreese de ses jours dans l’armée, ce qui explique la personne qu’il est. Les choses entre Kreese et le duo, Johnny et Daniel, ils s’intensifient à un point tel qu’ils décident de résoudre le problème avec un tournoi.

La fin du dernier épisode va à Kreese appeler un vieil ami et co-fondateur de Cobra Kai, Terry Silver. Dans la saison 4, argent occupera le devant de la scène. Que se passera-t-il entre Robby, Johnny et Daniel deviendra également plus apparente, étant donné que Robby est le fils de Johnny et ancien élève de Daniel qui a choisi de se ranger avec Kreese.

La saison prochaine montrera ce qui vous attend Cobra Kai et les deux autres dojos. Même si Miguel Il se remet de ses blessures, pourra-t-il se remettre en forme? Plusieurs séries ont incorporé COVID-19[feminine dans son histoire, mais ce ne sera pas le cas de « Cobra Kai». En octobre 2020, Hurwitz a déclaré que bien que le processus de tournage soit affecté par la pandémie, l’histoire ne l’intègrera pas.