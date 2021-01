Clubhouse est le réseau social éphémère de chat de messagerie vocale sur lequel tout le monde veut être

Les réseaux sociaux nous ont d’abord conquis avec du texte (Facebook, Twitter) puis avec des images et des vidéos (Instagram et TikTok). Il y a ceux qui parlent d’une révolution en cours: celle de l’audio, et c’est dans cette carrière que se trouve un nouveau et surprenant réseau social appelé Clubhouse – pas ce Clubhouse, un autre.

La plateforme a déjà réussi à attirer plus d’un million d’utilisateurs en moins d’un an, et elle ne l’a fait qu’en utilisant leur voix, car dans Clubhouse, la conversation est dominée par les messages vocaux (éphémères) de ses utilisateurs.

Voici comment fonctionne le Clubhouse

L’application a démarré à partir d’un projet précédent de Paul Davison et Rohan Seth, qui se sont réunis pour créer Talkshow, une application permettant de créer des podcasts de manière simple.

Cette idée n’a pas tout à fait fonctionné, mais c’était la graine de la création de Clubhouse, qui a profité et simplifié cette fonctionnalité de Talkshow qui permettait à un invité de participer à un podcast. Clubhouse a commencé son voyage en mai 2020 comme un moyen pour les créateurs du monde entier de participer d’une manière différente de ce que proposent les autres réseaux sociaux.

La plateforme est dans une phase préliminaire où en fait la seule application disponible est celle d’iOS; pas d’application pour Android.

De plus, le réseau social n’est pas ouvert à tous les publics, et pour l’instant L’accès n’est possible que si un autre utilisateur vous invite.

La création de contenu est très simple dans Clubhouse, où vous rejoignez des canaux («rooms», comme dans Discord) et parlez comme si vous étiez dans une conversation téléphonique. Soit cela, soit, bien sûr, vous écoutez tout ce que les autres ont dit, dans un format qui évite de taper Et cela pousse un peu plus loin cette tendance des messages vocaux, qui par exemple sont déjà très populaires sur WhatsApp.

Tout le monde peut créer une nouvelle salle ou (essayer) de rejoindre l’une des salles existantes: chacun d’eux a pour titre le sujet initial qui est discuté dans cette salle. Chaque salle a un modérateur – la personne qui l’a créée – et un public.

Si tu veux parler il faut « lever la main » et c’est alors le modérateur qui vous laisse le chemin, puisque cet utilisateur est celui qui contrôle le débat dans cette salle. A partir de là, le rythme est celui qui se dégage des commentaires et de l’attitude du modérateur, dont le rôle est celui qu’aurait, par exemple, un modérateur d’un forum de discussion ou d’un subreddit, mais « supervitaminé » pour ne pas être déjà de messages texte mais audio.

Comme l’a dit Austen Allred, co-fondateur de Lambda School, ce type de plateforme est dans une certaine mesure similaire à Twitter « ,mais le format audio est fascinant car on peut l’avoir en arrière-plan, ce n’est pas un enregistrement permanent (le contenu est éphémère) et cela peut provenir de différentes sources. Les gens peuvent avoir de vraies conversations, ce qui n’arrive pas souvent de nos jours. «

Les conversations qui ont lieu au Clubhouse ils ne sont ni enregistrés ni transcrits, et ils ne sont stockés que pendant la période pendant laquelle cette salle et cette discussion sont actives.

Les conditions de confidentialité indiquent que ce n’est qu’en cas de violation des conditions d’utilisation que les messages sont enregistrés pour une enquête plus approfondie, mais sinon, les responsables s’assurent, le contenu est éphémère et n’est accessible que tant que la salle et la discussion sont actives.

Qui sont déjà utilisateurs de cette plateforme ils parlent d’elle à merveille et ils y voient une révolution potentielle lorsqu’il s’agit d’avoir des débats et des discussions sur toutes sortes de domaines.

Ce format d’accès sur invitation a également permis aux utilisateurs conventionnels de se mêler à certains des de grandes personnalités du monde de la technologie, de la culture ou du divertissement: Oprah Winfrey, Ashton Kutcher, Jared Leto, Chris Rock, Mark Cuban, Marc Andreessen ou Felicia Horowitz ont participé à des conversations avec d’autres célébrités, mais aussi avec des utilisateurs normaux.

Le phénomène Clubhouse est pour l’instant très restreint aux Etats-Unis, où une bonne partie de l’activité de ses utilisateurs est centrée, mais l’impact a été clair, et beaucoup ont été les grands médias qui ont analysé ce nouveau réseau social dans lequel tout le monde veut être.

La modération est toujours le problème

Lorsque Clubhouse a été lancé, il l’a fait avec cette idée de donner aux modérateurs le pouvoir (et la responsabilité) de gérer chacune des pièces dans lesquelles ils avaient le contrôle. L’idée semblait intéressante, car elle posait une solution possible à l’énorme problème de filtrage et de modération que posent de nombreux réseaux sociaux.

.@balajis me parle de mon nom depuis des mois maintenant. Il a tweeté des spéculations sur mon salaire, critiqué mon éducation, mon écriture, ma carrière et pire. J’ai essayé de le contacter en privé. Aujourd’hui, j’ai de nouveau refusé mon appel. En vous demandant honnêtement, comment dois-je gérer cela? pic.twitter.com/Woppot0OMl – Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) 1 juillet 2020

Quelques mois après son lancement, cependant, il est apparu clairement que les mécanismes proposés par Clubhouse n’étaient pas efficaces. Lors d’une conversation entre des investisseurs de la Silicon Valley dans l’une de ces salles, un problème que plusieurs détectaient dans ce secteur a été discuté: les journalistes avaient trop de pouvoir enquêter sur tous les types d’entreprises et nuire aux dirigeants et PDG qui les ont créées.

Taylor Lorenz, un journaliste du New York Times qui avait fait une critique très positive de Clubhouse peu de temps après son lancement, a fini par être victime d’une série d’attaques par l’un des entrepreneurs et capital-risqueur qui avait participé à la conversation, Balaji S. Srinivasan. La raison, une réponse de Lorenz à une série de messages dont il était co-PDG de la startup de bagages Away.

À la lumière des problèmes récents sur le Clubhouse et le harcèlement ciblé @taylorlorenz, Je veux partager quelques réflexions sur la difficulté pour CH de mettre en place un système de modération efficace – en particulier, combien il sera difficile de protéger les femmes et d’autres groupes marginalisés. /1 – Tatiana Estévez (@Tatiana_Estevez) 3 juillet 2020

Ce scandale découvert tensions existantes entre les médias américains et les élites de la Silicon Valley. Andreessen Horowitz – qui avait déjà investi 10 millions de dollars dans Clubhouse à ses débuts et a maintenant augmenté cet investissement – a été présenté comme une entreprise avec une manière apparemment discutable d’agir dans ses relations avec ces médias.

Ce phénomène rejoint d’autres problèmes tels que les commentaires antisémites, et que malgré le fait que juste avant, Clubhouse avait mis en place des mécanismes pour dénoncer les utilisateurs qui harcelaient d’autres utilisateurs. La société a annoncé plus de mesures, mais le problème semble rester présent et constitue une menace pour leur avenir.

En réalité La modération des utilisateurs dans Clubhouse semble particulièrement compliquée– Les recherches de texte facilitent le suivi de l’activité d’un utilisateur dans le passé, mais faire de même avec les messages audio semble plus compliqué. Dans ce réseau social, même cela n’est pas faisable: lorsqu’un débat se termine, les messages audio disparaissent à jamais.

Il sera donc intéressant de voir comment Clubhouse résout (s’il réussit) un problème qui est présent dans n’importe quel réseau social de nos jours – malgré le fait qu’il existe des plateformes comme Parler qui ont essayé d’aller dans la direction opposée – et que croît autant ou plus que les réseaux dans lesquels il est présent.

Twitter contre-attaque avec Spaces

Twitter travaille depuis un certain temps pour proposer des options similaires à celles proposées par Clubhouse. Son nom est Spaces –son lancement il a eu lieu en décembre dernier – et l’idée est d’intégrer cette option dans Twitter comme ils l’ont déjà fait avec Fleets.

Comme dans Clubhouse, Spaces permet à chaque utilisateur de créer son «espace» puis de le modérer et donner la parole à chacun des participants dans ces espaces.

L’idée théorique est que ces espaces peuvent servir de un canal où les utilisateurs peuvent discuter, mais d’une manière qui évite les participants et les trolls toxiques.

Pour cela, Twitter fournirait différents outils aux créateurs et modérateurs de ces espaces. Twitter offrira un accès initial à cette fonctionnalité aux utilisateurs qui sont normalement plus fréquemment attaqués dans ce réseau social: les femmes et les personnes dont les profils sont habituellement marginalisés.