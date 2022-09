Clip exclusif : Natasha McElhone demande de l’aide à Jésus à Carmen

Inspiré de faits réels, Carmen suit le personnage titulaire qui vit une vie de servitude de 16 à 50 ans, prenant soin de son frère qui entre dans le sacerdoce de leur Église. Bien que lorsque l’Église abandonne Carmen, elle est prise pour le nouveau prêtre, ce qui lui permet de voir la vie d’une nouvelle manière.

Carmen se déroule dans un village de Malte, avec Natascha McElhone, Michaela Farrugia, Steven Love, Richard Clarkin, et plus encore. Il est écrit et réalisé par Valerie Buhagiar, marquant sa troisième apparition dans le siège du réalisateur après sa première apparition en tant qu’interprète dans Roadkill, Autoroute 61, Attendant, Un conte d’hiveret Adriatico Mon Amour, Mauvais Sang, et beaucoup plus.

Carmen devrait sortir en salles à New York et Los Angeles, ainsi qu’en VOD le 23 septembre 2022. Avant la sortie, nous avons un clip exclusif à présenter en première. « Cher Jésus béni, aide-moi », commence le clip. Nous voyons Carmen dans une église, priant du haut d’un banc et pleurant. Elle continue sa prière, se ressaisissant à sa fin. Nous entendons alors un grincement remplir la pièce alors que la porte du confessionnal s’ouvre lentement. Un pigeon est assis à l’intérieur. Vous pouvez le regarder en entier ci-dessous.

Bande-annonce officielle de Carmen

Dans la bande-annonce officielle de Carmen, nous la voyons décrire sa servitude car elle est assurée que cela lui permettra de vivre « éternellement dans le bonheur ». Elle explique qu’elle « est la femme de ménage de son frère depuis qu’elle a 16 ans ». Elle entre ensuite dans le confessionnal où nous voyons le pigeon du clip exclusif et donne de mauvais conseils à une femme qui se confie à elle, pensant qu’elle est le prêtre.

On voit alors des coupes d’elle donnant de plus en plus de conseils sous l’apparence d’un prêtre avant qu’elle ne rencontre Paulo (Love). « Personne ne peut me reprocher d’être tombé amoureux… c’est rare et magnifique », poursuit la bande-annonce alors que les deux sont vus dans des clichés romantiques sur un bateau avec du vin. Pendant tout ce temps, Carmen apparaît de plus en plus jeune.

Les fans de McElhone peuvent la reconnaître dans de nombreux autres films notables, notamment Solaris, Ronin, The Truman Show, Big Nothing, et plus. L’amour n’est pas non plus étranger à l’écran, ayant des rôles dans Joseph et Marie, ici pour le sang, soloet Surnaturel.

Carmen nous vient de Good Deed Entertainment (GDE) et est une production de Falkun Films et Aiken Heart Films. Il sera diffusé sur les plates-formes VOD, notamment AppleTV/iTunes, Amazon, Google Play, Vudu, Xfinity Cable, etc.