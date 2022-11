Clip exclusif : Milo Gibson emmène sa famille hors réseau dans Manifest West

Samuel Goldwyn Films sort le nouveau film Manifeste Ouest et nous avons un clip exclusif pour donner un aperçu de la première. Le film suit une famille, dirigée par le patriarche joué par le fils de Mel Gibson, Milo Gibson, dans leur voyage pour commencer une nouvelle vie totalement hors réseau, vivant de la terre et ne jouant selon les règles de personne d’autre. Mais est-ce ce que enfants vouloir? Voyez comment ce nouveau style de vie crée déjà des tensions en regardant notre clip ci-dessous.





Avec Gibson, le film met en vedette Annet Mahendru, Lexy Kolker, Tim Heidecker et Michael Cudlitz. Il est écrit et réalisé par Joe Dietsch et Louie Gibson. Bryson Pintard produit.

Le synopsis officiel de Manifeste Ouest lit:

FILM VIDÉO DU JOUR

MANIFEST WEST est une histoire de passage à l’âge adulte, racontée à travers les yeux d’une fillette de dix ans dont la famille quitte le réseau pour s’installer dans la nature sauvage nord-américaine. C’est leur tentative d’établir la normalité, de prospérer grâce à la terre et d’échapper aux pressions de la société moderne. Mais la famille a ses propres pressions internes, et vous ne pouvez pas échapper à ce qui se passe dans votre propre foyer, quelle que soit la distance à laquelle vous montez sur une montagne.





Milo Gibson espère que le public s’identifiera aux personnages

Films de Samuel Goldwyn

« C’est un personnage dont je n’ai pas encore sauté dans la peau », a déclaré Gibson expliquant pourquoi il voulait assumer ce rôle, via HorrorBuzz. « Je pense que cela évoque des choses de la vie réelle auxquelles les gens sont confrontés quotidiennement, et c’est ce qui m’a attiré. Parce que beaucoup de gens vivent ce que cette famille traverse, je pense. »

Gibson ajoute que toutes les familles ne vont pas nécessairement de l’avant en se déconnectant complètement de la grille, mais que les gens peuvent être en mesure de comprendre les luttes auxquelles cette famille a été confrontée et qui ont conduit à cette décision. L’acteur espère également que les téléspectateurs pourront regarder Manifeste Ouest et réalisent qu’ils ne sont pas seuls avec ces luttes, et qu’au lieu de s’installer dans les montagnes, ils peuvent à la place trouver l’aide dont ils ont besoin.

« Je voulais que les gens voient une histoire qu’ils ne sont pas seuls dans ce cas, et que tout ce que vous avez à faire est de demander de l’aide, et parfois c’est la chose la plus difficile à faire pour certains d’entre eux », a déclaré Gibson. « Donc, je pense juste pour dire aux gens: » Hé, vous n’êtes pas seul. Vous n’êtes pas le seul ici à traverser cette situation. J’espère que le public en retirera ça. »

Manifeste Ouest sortira dans les salles de cinéma et sur les plateformes numériques le 11 novembre 2022. Pour un autre regard sur le film, vous pouvez regarder la bande-annonce officielle ci-dessous, et vous pouvez en voir plus sur le site officiel.