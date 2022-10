Clip exclusif du printemps éternel : des militants chinois planifient un détournement de télévision lors d’une récréation animée de l’événement de 2002

Lofty Sky Pictures se prépare pour la sortie en salles aux États-Unis du documentaire d’animation Printemps éternel, et avant la première, nous pouvons d’abord lancer un clip exclusif. Ayant fait ses débuts dans les salles canadiennes le mois dernier, Printemps éternel a depuis commencé ses projections exclusives d’une semaine au Film Forum de New York à partir du 14 octobre, bien qu’il s’étendra à plus de 50 marchés à l’échelle nationale le 21 octobre 2022. Le film présente une recréation animée de la nuit où des militants chinois piratent dans la télévision d’État, et notre extrait vidéo, présenté ci-dessous, aborde ce qui a conduit au détournement et taquine les premières étapes de ce plan audacieux et périlleux.

Jason Loftus a écrit, réalisé et produit Printemps éternel. Masha Loftus et The Pearman Brothers ont également servi d’écrivains supplémentaires tandis que les autres producteurs comprenaient Yvan Pinard et Kevin Koo. Producteur exécutif de Masha Loftus. Le casting comprend Daxiong, Jin Xuezhe (« M. White »), Lan Lihua (« Xiao Lan »), Wang Jianmin, Zhang Zhongyu, Wang Liansu et Wang Huilian. Le casting d’animation comprend Daxiong (lui-même), Henry Guo, Shi Jian, Ben Li, Yu Feng, Tan Junfeng, Yu Zhicheng, Tony Bai, Zhang Yuhuan et Xiao Yanrong.

Le synopsis officiel du film est le suivant :

En mars 2002, un signal de télévision d’État en Chine est détourné par des membres du groupe spirituel interdit Falun Gong. Leur objectif est de contrer le discours du gouvernement sur leur pratique. Dans la foulée, des descentes de police balayent la ville de Changchun et l’illustrateur de bandes dessinées Daxiong (Ligue des Justiciers, Star Wars), une pratiquante de Falun Gong, est forcée de fuir. Il arrive en Amérique du Nord, accusant le détournement d’avoir aggravé une violente répression. Mais ses opinions sont remises en question lorsqu’il rencontre le seul participant survivant à avoir fui la Chine, qui vit maintenant à Séoul, en Corée du Sud. Combinant des images actuelles avec une animation 3D inspirée de l’art de Daxiong, Printemps éternel retrace l’événement à l’occasion de son 20e anniversaire et donne vie à une histoire de défi sans précédent, à des témoignages poignants sur la persécution et à une histoire exaltante de détermination à défendre les libertés politiques et religieuses, quel qu’en soit le prix.





Eternal Spring explore des thèmes « essentiels » à examiner, déclare Jason Loftus

Photos de ciel élevé

« Printemps éternel explore la persécution religieuse à un moment où des abus similaires se poursuivent contre des millions de musulmans ouïghours dans le nord-ouest de la Chine », déclare le cinéaste Jason Loftus à propos des thèmes du film. « C’est aussi une histoire sur la censure des médias, la désinformation, le besoin de transparence et la liberté d’expression . Ces thèmes sont cruciaux à la suite des controverses autour de la transparence dans la communication d’informations importantes sur la santé publique au début de ce qui est maintenant une pandémie mondiale.

Il a ajouté : « Après la montée de la haine anti-asiatique liée à la propagation du Covid-19, ce film présente également un récit nécessaire mettant en scène des protagonistes chinois courageux. Il démontre que le régime chinois ne représente pas par défaut le peuple chinois, et nous rappelle il y a des Chinois remarquables qui luttent pour les droits de l’homme, la transparence, la liberté et la justice. Printemps éternel a présenté une opportunité d’utiliser l’animation dans la réalisation de films documentaires non seulement comme un dispositif de loisirs, mais comme un moyen d’explorer le voyage intérieur d’un artiste qui a enduré la torture et pour qui le processus de création de ces images a offert une catharsis. »

Le réalisateur poursuit en décrivant comment Printemps éternel offre une « combinaison unique d’une histoire de braquage dramatique, d’une préoccupation continue et importante en matière de droits de l’homme et du parcours personnel d’un artiste pour donner vie à ces histoires et faire face à ses propres souvenirs de perte et de souffrance dans le processus ».

Vous pouvez en savoir plus sur le film sur EternalSpringFilm.com.