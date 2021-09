Clerks III Sneak Peek ramène le hockey sur le toit avec l’équipe Quick Stop

Encore un autre lien vers l’original Commis a été révélé pour Clerks III, avec l’aimable autorisation du réalisateur Kevin Smith. Récemment, la suite de la comédie attendue a terminé le tournage, et maintenant le processus de post-production est en cours. Tout au long du tournage, Smith a tenu ses fans au courant en publiant des images et des mises à jour sur Commis III. Nous avons déjà pu voir les premiers regards sur les retours de Dante (Brian O’Halloran) et Randal (Jeff Anderson), les stars principales du film.

Maintenant, Smith a partagé une autre photo taquinant davantage la suite, et bien sûr, c’est une référence directe à l’original Commis. La photo montre Dante et Randal posant en tenue de hockey avec un groupe de joueurs derrière eux. Nous pouvons également voir le panneau Quick Stop Groceries à l’arrière-plan, suggérant que le match de hockey se déroule sur le toit, comme nous l’avons vu dans l’original Commis. Dans la légende, Smith explique plus sur la scène et révèle comment tous le personnage que vous voyez est un œuf de Pâques.

« Pendant le tournage Commis III, bien sûr, le hockey de rue s’est de nouveau produit sur le toit de @quickstopgroceries ! Et nous avons tous perdu 10 livres de poids d’eau alors que nous étions là-haut le jour le plus chaud du tournage ! Lorsque vous verrez finalement le film, sachez que toutes ces âmes douces ont transpiré leurs couilles par un temps de plus de 100 degrés cet après-midi-là pour que cette scène se produise. Mais ce n’était pas seulement un match de hockey que nous avons tourné : j’ai pu rassembler toutes les époques de ma vie sur ce toit brûlant. »

Kevin Smith poursuit en expliquant comment chaque joueur de ce match de hockey a été mis là pour une raison. Les quatre personnalités de Smith’s Hommes de bande dessinée émission sur AMC avec Michael Zapcic et Ming Chen jouant pour l’équipe adverse, les Leonardo Reapers, avec Bryan Johnson et Walt Flanagan en partenariat avec Dante et Randal pour Team Quick Stop. Les amis d’enfance de Smith, Ernie O’Donnell et Mike Belicose, sont également inclus pour représenter ce chapitre de la vie de Smith avec Vincent Pereira là-bas pour représenter les jours Quick Stop de Smith.

« Parfois, un cigare n’est qu’un cigare – mais parfois, chaque décision a un sens caché. Un grand merci à nos amis et partenaires de @geekyjerseys pour avoir habillé nos joueurs avec des fils de cette qualité ! Le pull #quickstopgroceries (et bien d’autres) sera disponible pour acheter, alors gardez un œil sur le site #geekyjerseys pour les informations sur les ventes ! »

Vous devrez peut-être attendre pour récupérer votre chandail de hockey Quick Stop Groceries, mais d’autres souvenirs liés à Commis est maintenant en vente. Chewlie’s gum, la marque fictive introduite dans le premier film, revient en force dans Commis III. Avant la sortie du film, la gomme sous licence officielle est maintenant en vente sur le site Web de Smith’s Food Askew. L’acteur Scott Schiaffo reviendra également en tant que représentant de la gomme de Chewlie, reprenant son rôle du film original, un autre des nombreux liens avec le premier film.

Commis III n’a toujours pas de date de sortie officielle fixée par Lionsgate. Avec la post-production qui avance très vite, espérons que l’attente pour voir le film ne soit pas trop longue. Le nouveau regard sur Commis III nous vient de Kevin Smith sur Instagram.

Sujets : Commis 3, Commis