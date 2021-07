Clerks III se déroule officiellement à Lionsgate avec Kevin Smith et la distribution originale

Kevin Smith retourne enfin au Quick Stop, alors que Lionsgate vient de récupérer la suite de la comédie à longue gestation Clerks III. La nouvelle a été officiellement annoncée par le studio lundi et la pré-production du film a déjà commencé dans le New Jersey. Le tournage du projet commencera officiellement en août, et cela doit être une bonne nouvelle pour Smith après que la légende du cinéma indépendant ait passé de nombreuses années à essayer de faire la suite.

Le 2 août, pour mon 51e anniversaire, je retourne à Quick Stop – le petit magasin qui a tout commencé – avec mes amis Dante, Randal, Jay, Silent Bob, Becky et Elias ! Merci @Lionsgate pour avoir fait CLERKS III ! https://t.co/7IUNdleg8f – KevinSmith (@ThatKevinSmith) 19 juillet 2021

Comme avec le précédent Commis films, Kevin Smith a écrit le scénario et reviendra à la réalisation Commis III. Tous les principaux membres de la distribution sont à bord pour reprendre leurs rôles, y compris Jeff Anderson en tant que Randal Graves, Brian O’Halloran en tant que Dante Hicks, Jay Mewes en tant que Jay et Kevin Smith en tant que Silent Bob. Rosario Dawson la reprend également Commis 2 rôle de Becky pour la suite. Connaissant Smith, il y aura probablement de très nombreuses apparitions surprises d’autres personnages de ViewAskewniverse également.

Inspiré par la crise cardiaque réelle de Smith, Commis III suit Randal après que le greffier sarcastique ait subi une crise cardiaque massive qui lui a presque coûté la vie. Avec une nouvelle vision de la vie après sa survie, Randal engage ses collègues Dante, Elias, Jay et Silent Bob pour faire un film immortalisant sa vie dans le dépanneur qui a tout déclenché. C’est presque une méta avec les greffiers du film qui font un film sur le fait d’être des greffiers, quelque chose que Smith avait fait dans la vraie vie au début de sa carrière.

Dans une déclaration, Smith a déclaré: « Il y a un dicton du Tao qui dit quelque chose comme ‘Être grand, c’est continuer. Continuer, c’est aller loin. Aller loin, c’est revenir.’ Grâce à Lionsgate, nous retournons là où tout a commencé avec presque tous les acteurs qui ont tout commencé ! Et pour la première fois depuis la première fois que nous avons fait un film en 1993, nous tournons l’intégralité du film sur place dans New Jersey, comme une ode à la fois à l’attrait durable du cinéma et à l’ingéniosité et à la folie de ses conteurs. Il y a des années, Dante et Randal ont fait de moi un cinéaste – alors maintenant il est temps que je rende la pareille. «

Eda Kowan, vice-président exécutif, Acquisitions et coproductions de Lionsgate, a ajouté : « Le Commis les films sont les favoris du public et de nombreux films de Kevin, comme Dogme, État rouge, et Jay et Silent Bob redémarrent sont une partie bien-aimée de notre bibliothèque qui continue de ravir les fans dévoués de Kevin. Nous sommes ravis de présenter le prochain chapitre de la saga Clerks aux cinéphiles du monde entier. »

Eda Kowan a acquis le projet et supervisera Commis III pour Lionsgate après avoir négocié l’accord pour le studio avec Grace Duplissea et Kaycee Holcomb. Destro et Jackie Eckhouse de Sloss Law ont négocié l’accord au nom de Kevin Smith et des producteurs.

Lionsgate n’a pas encore fixé de date de première officielle pour Commis III, mais la production commencera officiellement en août. Pendant ce temps, le prochain projet de Smith est sur le point de sortir sur Netflix. Une suite animée de He-Man et les Maîtres de l’Univers, la nouvelle série de Smith Maîtres de l’Univers : Révélation fera ses débuts le 23 juillet. Cette nouvelle nous vient de Lionsgate.

