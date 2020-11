Claudia Jordan se demande si Hitmaka a des relations sexuelles régulièrement

Le mégaproducteur a récemment parlé avec « Drink Champs » d’avoir des relations sexuelles avec quelques femmes célèbres, et Claudia a dit que « les coups d’un homme qui n’a pas l’habitude de se faire p * ssy ».

Un épisode récent de Boire des Champs a attiré l’attention des dames de Cocktails avec Queens. Hitmaka s’est assis avec l’émission centrée sur l’alcool où il a longuement discuté des faits saillants de sa carrière. Le célèbre produit a parlé de sa signature sur DMX à l’époque de Yung Berg et de sa collaboration avec Maino il y a de nombreuses années. Il a également évoqué quelques escapades sexuelles qui, selon lui, incluaient la chanteuse Teairra Mari et l’actrice Naturi Naughton. le Cocktails avec la reine Les hôtes ont été surpris que les singeries de la chambre d’Hitmaka soient des sujets de conversation lors d’une interview et Claudia Jordan s’est demandé si avoir des relations sexuelles était quelque chose qu’il faisait régulièrement. «Pensez-vous qu’il chassait de manière efficace? demanda Vivica Fox. « Parce que c’est comme ça que j’appelle ça quand quelqu’un doit aimer, d’accord, ce que tu fais la promotion? Qu’est-ce que tu as fait ces derniers temps? » Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi Hitmaka évoquait son histoire sexuelle, et LisaRaye McCoy a fait écho à ses sentiments. « Cette femme est mariée, elle participe à un spectacle merveilleux, elle travaille, elle collecte un chèque et elle est mère », a déclaré LisaRaye. Claudia Jordan a sonné: « C’est un homme qui n’a pas l’habitude de se faire p * ssy. J’ai un petit ami, d’accord. Nous avons des relations sexuelles, trois, quatre fois par semaine. Je frappe, je fracasse! » Cependant, Claudia a suggéré que le sexe pourrait ne pas faire partie de la vie d’Hitmaka s’il doit partager ses expériences sur un forum public. Découvrez les dames discutant d’Hitmaka ci-dessous.