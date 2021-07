Classement avec les curiosités de Space Jam 2 avant sa première !

Space Jam 2 : une nouvelle ère a une prémisse similaire au film original : un match de basket entre les Looney Tunes et une figure mondiale de ce sport contre des êtres étranges qui ont des capacités spéciales. Dans ce cas Le remplaçant de Michael Jordan sera le talentueux joueur des Los Angeles Lakers LeBron James. La suite a déjà présenté une bande-annonce qui montre tout l’humour qui attend les téléspectateurs de ce film qui sortira le 15 juillet.

Il n’a pas encore atteint les salles, mais l’avancée du film nous permet de mettre en lumière quelques curiosités qui s’ajoutent à une ancienne liste du premier volet de la série. Space Jam et les Looney Tunes sont plus vivants que jamais ! Une nouvelle génération pourra profiter de ce classique revisité pour cette époque et avec de nouvelles figures.

+ Curiosités de Space Jam 2







5. Le protagoniste

Le multi-champion NBA avec les Chicago Bulls, Michael Jordan, est remplacé par un autre talentueux vainqueur du basket : James Lebronpar les Lakers de Los Angeles. Le nouveau protagoniste doit rejoindre les Looney Tunes dans un match de basket contre les versions numériques de la Goon Squad pour récupérer son fils kidnappé par AI G.

LeBron James et une nouvelle ère de Space Jam.



4. Les méchants

le escouade de voyous est une puissante équipe de méchants numériques avec des compétences dignes des plus grandes stars du basket-ball. Ils sont personnifiés par des joueurs professionnels de la NBA Oui WNBA. Nneka ogwumike est Arachnekka, Damien Lillard c’est Chronos, Anthony Davis c’est Le Front, Klay Thompson c’est le feu humide et Diana Taurasi c’est White Mamba.

Les Looney Tunes rencontrent la Goon Squad !



3. Site Web

Un fait curieux sur la marque Space Jam est que le site Web du film est resté en ligne et inchangé des années 90 à nos jours. Maintenant, à l’occasion de la suite, la page a été modifiée. Mais pendant de nombreuses années, on pouvait visiter le site original du film mettant en vedette Jordan et les Looney Tunes.

2. La suite originale ?

Michael Jordan Il ne voulait pas signer pour une suite au film original, alors les producteurs ont eu l’idée de trouver un autre personnage pour la deuxième partie. L’élu était l’artiste martial Jackie Chan et le film s’appellerait Confiture d’espion. Finalement les plans n’ont pas pu se matérialiser et la deuxième entrée des dessins animés au cinéma a été le petit souvenir De retour a l’action.

1. Lola Lapin

Ce personnage a été créé spécialement pour l’épisode original de Space Jam. Depuis, il a conquis le cœur des adeptes de la Looney Tunes. Dans ce cas, il sera interprété par Zendaya et son usurpation d’identité a déjà suscité la controverse parmi les fans. Il en va de même en Espagne où la chanteuse Lola Indigo prêtera sa voix au personnage et certains followers ont manifesté leur mécontentement face à cette décision.