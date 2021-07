Classement avec des données que vous ne connaissez pas sur Black Widow !

La première de Veuve noire est prévu pour le 9 juillet en salles et via Disney+ Accès privilégié. La crise du COVID-19 a retardé l’arrivée de la cassette, mais l’attente était presque terminée. Fans de Natasha Romanoff, interprétée par Scarlett Johansson, vous pouvez être rassuré, en deux jours vous profiterez du film de Veuve noire. Et pour fêter l’occasion, quelques informations sur le personnage que vous ne connaissez peut-être pas.

Le passé de Nat est un mystère, comme tout « superspy » devrait l’être. La nouvelle entrée dans le MCU explorera les débuts de Natasha dans le métier et comment s’est passé votre entraînement. Elle présentera également la famille qu’elle avait à cette époque : Yelena Belova (Florence Pugh), Melina Vostokoff (Rachel Weisz) et Red Guardian (David Harbour). Plus de données ? Continuer la lecture.

+ Tout sur Black Widow







6. Votre participation au MCU

Il s’agit de la neuvième entrée de Scarlett Johansson Quoi Natasha Romanoff dans le Univers cinématographique Marvel. Sa première fois était en L’homme de fer 2, près de Robert Downey Jr. Il a également participé à des films de Capitaine Amérique et bien sûr, toutes les livraisons de Vengeurs jusqu’au dernier : Fin du jeu, où il sacrifie sa vie.

5. Ses origines

Natasha est une orpheline, née à Stalingrad, en Russie, où elle a été formée en tant qu’assassin qualifiée et experte en espionnage. Certains pensent qu’il a subi plusieurs lavages de cerveau pour qu’il fasse son travail. Ils lui ont implanté de faux souvenirs pour s’assurer de sa loyauté envers la Russie.

4. Modifications

Oui ok Natasha Romanoff Il n’a pas de pouvoirs spéciaux, son corps a été altéré par les responsables de son entraînement. De quelle manière? Grâce à la biotechnologie pour assurer la résistance au vieillissement et cicatriser les plaies plus rapidement que la normale. Un fait qui l’attriste : ils l’ont rendue stérile.

3. Amitié

Dans de nombreuses scènes, le personnage porte un pendentif en forme de flèche. Ceci est une référence directe à votre ami et partenaire Œil de Faucon, interpreté par Jérémy Renner. Le collier était une idée de Scarlett Johansson que les responsables de la MCU.

2. Combattant expert

Veuve noire Il n’a pas de pouvoirs spéciaux, mais cela ne veut pas dire qu’il n’est pas une menace pour ses adversaires. La formation qu’elle a reçue fait d’elle une combattante experte au corps à corps, avec des connaissances en judo, aïkido, karaté, boxe, kung fu et autres arts martiaux.

1. Partenaire

Pour le personnage de Elena Belova Emma Watson, Saoirse Ronan, Alice Englert et Dar Zuzovsky ont sonné. Finalement, le rôle est allé à Florence pug et ils disent que leur interprétation fera parler les gens. Même remplacement dans un futur proche Veuve noire dans le MCU. Serait-ce autant ?