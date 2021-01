Clarice Trailer continue l’histoire du silence des agneaux sur CBS

CBS a publié la première bande-annonce complète pour Clarice, lequel est Le silence des agneaux série suite. L’horreur psychologique débute le jeudi 11 février et les fans du film original et du roman de Thomas Harris de 1988 attendent depuis longtemps de voir ce que Clarice Starling a fait après sa première rencontre avec le cannibale diabolique Docteur Hannibal Lecter et Buffalo Facture. Cela étant dit, la série CBS n’a pas les droits sur le nom Hannibal Lecter, elle ne peut donc pas faire référence directement au personnage.

Clarice est une plongée profonde dans l’histoire personnelle inédite de l’agent du FBI Clarice Starling alors qu’elle retourne sur le terrain en 1993, un an après les événements de Le silence des agneaux. Brillante et parfois vulnérable, la bravoure de Clarice lui donne une lumière intérieure qui attire les monstres et les fous vers elle. Cependant, sa composition psychologique complexe issue d’une enfance difficile lui permet de commencer à trouver sa voix tout en travaillant dans le monde d’un homme, ainsi qu’à échapper aux secrets de famille qui l’ont hantée tout au long de sa vie.

Comme indiqué dans la première bande-annonce de Clarice, cette nouvelle séquence présente la sénatrice devenue procureure générale Ruth Martin, qui peut être vue persuader Clarice Starling de revenir au travail. Clarice est clairement aux prises avec la renommée et la notoriété que l’affaire Buffalo Bill lui a apportée, tout en s’occupant des démons de son enfance. La série a l’air complexe et sombre, ce qui devrait, espérons-le, satisfaire Le silence des agneaux Ventilateurs. Cela étant dit, il y a beaucoup de pression pour créer quelque chose qui puisse être indépendant du succès du film classique de 1991.

Clarice stars Rebecca Breeds comme Clarice Starling, Michael Cudlitz comme Paul Krendler, Lucca de Oliveira comme Tomas Esquivel, Kal Penn comme Shaan Tripathi, Nick Sandow comme Agent Clarke, Devyn Tyler comme Ardelia Mapp et Marnee Carpenter comme Catherine Martin. En janvier 2020, Alex Kurtzman et Jenny Lumet ont été embauchés par CBS pour créer une suite du film de 1991 Le silence des agneaux. Alors que la crise de la santé publique a freiné le développement de l’émission, CBS l’a quand même repris en mai 2020, alors qu’ils trouvaient un moyen de contourner la pandémie.

Alors que certains peuvent penser que ne pas utiliser Hannibal Lecter dans la série était un défi, Alex Kurtzman l’a regardé dans une perspective opposée. «J’essaie toujours de comprendre comment les droits sont divisés. Mais cela a été assez libérateur parce que nous n’avons aucun intérêt à écrire sur Hannibal, non pas parce que nous n’avons pas aimé les films et la série, mais parce que cela a été si bien fait par tellement de gens que cela ne nous a pas semblé frais », a-t-il déclaré. Kurtzman, Jenny Lumet, Elizabeth Klaviter et Heather Kadin sont producteurs exécutifs sur Clarice pour MGM Television et CBS Studios en association avec Secret Hideout. Vous pouvez consulter la première bande-annonce complète pour Clarice ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube officielle de CBS.

Sujets: Clarice, Silence des agneaux