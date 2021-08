Clancy Brown rejoint le casting en constante expansion de John Wick 4

Comme si le casting de John Wick 4 n’était pas déjà incroyable tel qu’il est, Clancy Brown vient de monter à bord du projet dans un rôle non divulgué. Brown rejoindra la star de retour Keanu Reeves qui est de retour en tant que justicier titulaire, mais pour l’instant, on ne sait pas si Brown sera d’une quelconque aide à John Wick, mais bonne chance à lui s’il vient en tant qu’antagoniste. Bien sûr, Brown a l’habitude d’assumer des rôles plutôt méchants à divers moments de sa carrière.

Avec Reeves et Brown, John Wick: Chapitre 4 met en vedette Donnie Yen, Hiroyuki Sanada, Rina Sawayama, Bill Skarsgard, Scott Adkins et Shamier Anderson, chacun étant également de nouveaux arrivants dans la franchise. De retour des versements précédents pour reprendre leurs rôles, Lance Reddick en tant que Charon et Ian McShane en tant que Winston, ainsi que Laurence Fishburne en tant que Bowery King. Pendant ce temps, le casting de Brown a été officiellement confirmé par le réalisateur Chad Stahelski dans un communiqué.

« Je suis fan de Clancy Brown depuis que je me souvienne », a déclaré Stahelski à Deadline. « Le faire participer à ce projet est un honneur. Il fera un ajout parfait au monde de John Wick! »

Fans de Marron Clancy pourrait le reconnaître dans plusieurs rôles majeurs au cinéma au fil des ans. Il est particulièrement connu pour avoir joué des personnages comme The Kurgan dans montagnard, le capitaine Byron Hadley dans La rédemption de Shawshank, Frère Justin Crowe sur HBO Carnaval, Surter dans Thor : Ragnarok, et Waylon « Jock » Jeffcoat sur Showtime’s Milliards. Il est aussi la voix de Mr. Krabs, le patron de Bob l’éponge au Krusty Krab, sur la franchise à succès Bob l’éponge Carré.

Récemment, Brown a décroché un autre grand rôle qui le ramènera très bientôt sur le petit écran. Il a été choisi comme le méchant principal de Dexter: New Blood, la reprise en série limitée de la série à succès Showtime Dexter. Selon TVLine, il incarnera Kurt Caldwell, un personnage qui « a réalisé le rêve américain en passant de la conduite de gros camions, tout comme son père l’a fait, à la possession de plusieurs camions et du relais routier local. Puissant, généreux, aimé de tous – c’est un vrai homme du peuple. S’il vous soutient, considérez-vous comme béni. Mais si vous affrontez Kurt, ou blessez quelqu’un dont il se soucie, que Dieu vous aide. «

De toute évidence, étant donné le genre de personnages que Clancy Brown a excellé dans la représentation, il conviendra parfaitement à quelque chose comme John Wick : Chapitre 4 ainsi que. Pour le moment, il n’y a pas de détails supplémentaires sur le personnage qu’il jouera dans le film. Actuellement en production en France, en Allemagne et au Japon, John Wick : Chapitre 4 est réalisé par Chad Stahelski avec Shay Hatten et Michael Finch écrivant le script. L’écrivain original Derek Kolstad a depuis quitté la série, mais il semble toujours être entre de bonnes mains.

John Wick : Chapitre 4 devrait sortir en salles par Lionsgate le 27 mai 2022, à la suite de retards liés à la pandémie. Pendant ce temps, les plans avancent toujours sur la série dérivée Le continental, élargissant encore le monde de John Wick. La nouvelle du casting de Clancy Brown dans le nouveau film nous vient de Deadline.

