Clair-obscur : le mot que Shakira a mis à la mode, qu’est-ce que c’est et quel rapport avec Clara Chía ?

La chanteuse colombienne a mis un mot à la mode et nous vous dirons ce qu’il signifie : Chiaroscuro.

©Getty ImagesShakira a fait fureur et a mis un nouveau mot à la mode

Shakira a de nouveau activé les réseaux sociaux après avoir utilisé le mot Clair-obscurquelque chose qu’ils ont assuré était un indice vers Clara Chía, cependant, Nous vous disons ce que cela signifie et quelle relation il a avec la jeune petite amie de Gerárd Piqué.

À la fois sur Instagram et sur Twitter, Shakira a publié une photo et dans la description, elle n’a utilisé que le mot « Chiaroscuro », qui, selon les utilisateurs, était une allusion à Clara Chía, concluant même que sa prochaine chanson sera dédiée aux jeunes.

+ Que signifie clair-obscur ?

Le mot clair-obscur, d’origine italienne, est traduit en espagnol par clair-obscur et c’est un technique qui consiste à placer correctement les lumières et les ombres dans un dessin ou une peinture pour donner une plus grande expressivitéquelque chose que Shakira a fait sur la photo qu’elle a partagée, où il y a un contraste entre les lumières et les ombres sur son visage.

Bien que les fans soient arrivés à la conclusion qu’il s’agissait d’un indice pour Clara Chía, rien ne le confirme, même si on ne peut pas non plus nier la ressemblance entre le mot en italien et le nom de la jeune femme. La photo controversée de Shakira avec le mot Chiaroscuro a environ 2,5 millions de réactions.

Il est bien connu que Shakira parle plusieurs langues, il est donc fréquent qu’elle les utilise sur ses réseaux sociaux. En plus du Espagnol et Anglais, Shakira a été montrée en français, portugais et italien, ainsi qu’en catalan.

