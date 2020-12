Cisco a présenté les outils du travail intelligent de demain

L’un des changements les plus évidents provoqués par la pandémie de Coronavirus dans le monde entier a été l’adoption de pratiques travail intelligent même d’entreprises qui jusqu’à l’année dernière n’avaient jamais entendu parler du travail à distance. Les outils d’appel vidéo et de messagerie ont compensé la présence physique des collègues dans la chambre des employés, mais pour une collaboration qui reste efficace, il est nécessaire de repenser les outils utilisés par les entreprises, et c’est dans ce sens que les outils numériques développés par la société américaine Cisco au sein de sa plateforme de collaboration Webex.

Ces derniers mois, la multinationale américaine s’est retrouvée en concurrence dans le domaine de la téléprésence et de la collaboration à distance à la fois avec des entreprises nées presque de rien comme Zoom, et avec des géants déjà établis tels que Microsoft et Google, et pour l’avenir elle compte équiper sa plateforme. pour les nouvelles communications vidéo fonctions d’intelligence artificielle et de Nouveaux produits qui permettra aux entreprises et aux salariés de rester plus facilement en contact entre eux.

Les fonctions de l’intelligence artificielle

Les appels de groupe effectués via le logiciel Webex seront par exemple équipés de sous-titres et traduction simultanée de la parole, afin de faciliter la participation des personnes malentendantes ou qui ne parlent pas la langue de l’interlocuteur. Pour le moment, l’italien ne fait pas partie des langues prises en charge, mais il sera disponible à partir de l’année prochaine. Le système sera également intercepter les gestes comme les pouces vers le haut ou les applaudissements, pour répondre à l’appel avec un emoji ou un effet sonore pour montrer l’approbation de l’intervention de l’autre côté de l’écran.

Les nouveaux produits

Les nouvelles fonctions logicielles sont complétées par une gamme de périphériques conçus par Cisco pour faciliter l’utilisation de Webex à la fois au bureau et dans le travail intelligent. Là Caméra de bureau Webex qui est installé près de l’écran pour lui fournir des fonctionnalités d’appel vidéo intelligentes telles que la possibilité d’activer ou de désactiver l’audio avec un geste à distance; Hub de bureau Webex c’est un appareil de bureau qui peut être partagé et utilisé par tous les employés pour entrer rapidement un appel vidéo avec le monde extérieur et partager le contenu des appareils connectés, mais aussi pour réserver le poste de travail associé; Bureau Webex est un appareil tout-en-un pour la collaboration à distance, intégré aux solutions Cisco et comprenant un écran, des microphones et des haut-parleurs.