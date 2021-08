Cinq séries en avant-première cette semaine

Comme chaque semaine, tous plateformes de streaming Ils élargissent leur catalogue avec des propositions qui cherchent à attirer les téléspectateurs. A l’heure où le marathon des séries est plus qu’installé, Netflix, Disney+ Oui Amazon prime ils misent sur des saisons courtes et originales pour garder leurs utilisateurs à l’affût de nouveaux contenus. Nous présentons ici le premières de la semaine le plus pertinent.

+ Sorties sur Netflix

-La directrice

Ce vendredi, la série créée par Amanda Peet et Annie Wyman arrive sur Netflix qui raconte l’histoire de la première femme de couleur à devenir présidente d’une grande université et qui doit répondre aux attentes et exigences élevées du département d’anglais. Son protagoniste est l’actrice Sandra Oh, qui a joué le Dr Cristina Yang dans L’anatomie de Grey et Eve Polastri dans Tuer Eve, entre autres papiers.







-Tout va bien se passer

acteur mexicain Diego Lune est le réalisateur et créateur de Tout va bien se passer, la série qui sort ce vendredi sur Netflix. Son argumentation renvoie à la réalité de familles modernes. De quelle manière le fait-il ? Cet épisode de la plateforme présente un couple séparé qui reste vivant dans le même foyer pour le bien supposé de leur enfant en commun.







-Histoires de Chesapeake (Saison 5)

La plateforme Red N a déjà sorti le premier épisode de la cinquième saison de Côtes de Chesapeake. La production américaine a été créée en 2016 et met en scène une mère célibataire à succès qui revient dans le Maryland, une petite ville fondée par son père. Le casting est composé de Laci mailey comme Jess O’Brien, Jesse Metcalfe comme Trace Riley et Emilie Ullerup comme Bree O’Brien, entre autres.







+ Première sur Disney +

-Journal d’un futur président (saison 2)

Ce mercredi la deuxième saison de Journal d’un futur président. La série créée par Ilana Peña et mettant en vedette Tess Romero, Selenis Leyva, Charlie Bushnell et Michael Weaver, son personnage principal est Elena Cañero-Reed, une jeune femme de Miami qui, alors qu’elle était au lycée, se prépare à être un jour présidente des États-Unis. Dans son journal, elle documente les hauts et les bas qu’elle traverse en chemin.







+ Première sur Amazon Prime Video

-Neuf parfaits étrangers

Le 20 août prochain arrive sur Amazon Prime Video, Neuf parfaits inconnus. Protagonisée par Nicole Kidman, cette série expose neuf citadins qui visitent un centre de santé et de bien-être afin de guérir leur stress. La directrice des lieux est une femme qui promet de revitaliser leurs esprits et leurs corps fatigués. Un pari ambitieux qui allie drame et suspense.