Cinq manches qui blesseraient nos cœurs si elles étaient annulées

Les coups de hache aux œuvres des mangakas sont toujours là. Nous vous montrons les cinq mangas qui, s’ils étaient annulés, le kokoro nous sépareraient.

Si vous êtes un amateur de manga et que vous suivez la publication étrange, il y a de fortes chances que vous ayez subi une annulation. Lire le chapitre chaque semaine, le suivre férocement et soudainement ZAS! Vous voyez une fin prématurée, ils vous laissent avec de nombreuses questions en l’air et vous vous retrouvez COD.

Chaque semaine, un manga est annulé. Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui sont publiés gratuitement dans Manga Plus, en espagnol et qui ont frappé à la hache. Peu importe leur succès en dehors des terres japonaises. Si cela ne réussit pas au Japon, ils ne se soucient pas complètement du reste des territoires.

C’est un top cinq manches qui nous ferait mal d’annuler. Il est clair que Dragon Ball Super, Boruto, One Punch Man, One Piece et d’autres mangas renommés nous feraient beaucoup de mal s’ils étaient terminés, mais dans cet article, je vais pour ces mangas qui n’ont pas tellement de succès et qui ont toujours la hache autour de leur Tête. Cet article est aussi une manière de recommander de très bonnes pochettes qui par «A» ou «B» peuvent vous oublier et mériter une chance.

Mashle

Mash Vandead est un personnage qui a gagné une place dans nos cœurs. Le japonais Harry Potter sans pouvoirs magiques fait un trou dans les coups de poing dans un manga qui traverse déjà son chapitre 44 (2 janvier 2021).

C’est un manga avec beaucoup d’humour et d’action. Bien que nous sachions que Mash battra ses rivaux, nous serons toujours curieux de voir comment « conio » il réussit, ou quel coup ou genou il sort de sa manche pour se retrouver avec un magicien à grande bouche.

Garçons d’agravité

Il est probable que de la liste entière, c’est celle avec l’annulation ou la fin la plus proche. Mais regardez, pour une raison quelconque, il garde le type, et ce n’est pas un manga très ordinaire. Il s’agit d’environ quatre garçons qui arrivent sur une planète inconnue après un long voyage. Ils découvrent que la Terre a été détruite et tout commence à se compliquer lorsqu’un être apparaît qui joue avec eux de la manière la plus vile.

Au fil du temps, ils se heurteront aux pirates, à la police spatiale, aux dangers de la planète où ils se trouvent et bien plus encore. Tout toujours avec beaucoup d’humour et idiot.

8Kaijuu – Le huitième Kaiju

Vous ne connaissez pas l’animateur que je prends quand je vais content de lire le chapitre hebdomadaire et il s’avère qu’ils ont mis des illustrations. Toutes les deux semaines environ, cela arrive. 8Kaijuu a du succès. Si nous allons à la liste la plus lue de Manga Plus, nous voyons que des dernières publications qui sont arrivées est celle qui est ci-dessus. Et ce n’est pas pour moins, car l’histoire promet, il y a beaucoup d’action et d’humour. Dès la première minute, c’est un manga avec lequel nous allons nous connecter.

Ok, il y a beaucoup de publications où ils vont tuer des géants et des kaijus, mais 8Kaijuu est quelque chose de différent. Nous voyons toujours ceux qui sont en charge de chasser ces ennemis, mais jamais les gens qui nettoient la zone (dans Pacific Rim nous le voyons). Mais bien sûr, tout se complique lorsque le protagoniste devient un Kaiju. Peut-être le plus puissant de tous et ne peut montrer son apparence à personne.

Undead Unluck

Les aventures d’Andy et Fuuko sont folles. Vous réussissez, mais en voyant le gâchis que vous avez fait, les gens pourraient perdre tout intérêt et dire: «Allez, à plus tard».

Undead Unluck est un manga dans lequel vous devez déconnecter votre cerveau et laisser entrer la sauvagerie et le non-sens. N’essayez pas de donner un sens à ce que vous voyez et lisez. Les protagonistes peuvent être totalement calmes à une table de réunion et que le second un ennemi puissant sort en feu. Ou tu sais. La même chose au début, le type de dessin vous fait un peu reculer, mais essayez-le.

Cette fille hokkaido est trop mignonne

Depuis le 1er septembre 2020, « Cette fille de Hokkaido est trop mignonne » tourne sur Manga Plus. Je ne sais pas pourquoi, mais pour une raison quelconque, je ne faisais pas attention à ce manga Ikada Kai. J’ai été très stupide. Il y a quelques jours j’ai lu tous les chapitres (32) qui sont disponibles en même temps, et ce manga est divertissant et très drôle.

Ok, c’est beaucoup de cliché, d’exagération japonaise quand il s’agit de dessiner des filles, mais je trouve ça tellement drôle que j’en veux plus. Avec Agravity Boys, ça me ferait beaucoup de mal si un jour ils disaient: ANNULÉ.

« Cette fille de Hokkaido est trop mignonne » me rappelle beaucoup Hi-Score Girl, une série que vous pouvez voir sur Netflix mais sans toute l’histoire qu’ils montrent sur les jeux vidéo. Le trio amoureux est presque le même. Nous apprenons aussi quelque chose, car sur la première page de chaque chapitre, ils nous parlent un peu des coutumes de Hokkaido, l’une des plus grandes îles du Japon et qu’en hiver, cela vaut plus la peine de ne pas y être.

Ceux d’entre nous qui lisent l’histoire de Tsubasa et de sa compagnie peuvent être un peu calmes, car au Japon ils sont plus avancés et il y a plus de volumes disponibles que dans Manga Plus. J’espère qu’en 2021 il n’entrera pas dans le manga annulé.

Manches annulées

Avec cela, je termine la liste. J’aurais pu en ajouter d’autres qui viennent de commencer sous le nom de Sakamoto Days, mais il est encore trop tôt pour blesser son annulation avec seulement deux chapitres. Comme je l’ai dit plus haut, cette liste est personnelle et il s’agit aussi de faire connaître cinq publications qui sont très bonnes mais qui ne réussissent pas aussi bien que les grandes.

À ce jour, Toyotaro disant que Dragon Ball Super se termine ferait également de nous tous des CATACRACK. Ils attendent depuis de nombreuses années le retour de Son Goku et de sa compagnie. Et ne parlons pas de One Piece qui ces jours-ci a atteint le chapitre 1000. Bien que laissant de côté les annulations de publications, une fin qui nous fera tous mal est celle de Berserk. Si Kentaro Miura le termine.