Cicely Tyson meurt, l’actrice emblématique primée aux Emmy Awards avait 96 ans

C’est un triste jour aujourd’hui car Cicely Tyson, l’actrice primée aux Emmy et Tony dont la carrière comprend des dizaines de rôles au théâtre, au cinéma et à la télévision, est décédée. Deux jours seulement après la publication de ses mémoires, Juste comme je suis, Tyson serait décédé jeudi après-midi, bien que la cause du décès n’ait pas été révélée. Elle avait 96 ans.

« J’ai géré la carrière de Mlle Tyson pendant plus de 40 ans, et chaque année a été un privilège et une bénédiction », a déclaré le directeur de Tyson, Larry Thompson, dans un communiqué. « Cicely a pensé à son nouveau mémoire comme un arbre de Noël décoré de tous les ornements de sa vie personnelle et professionnelle. Aujourd’hui, elle a placé le dernier ornement, une étoile, au sommet de l’arbre. »

Le travail de Tyson s’étend sur plusieurs décennies, et on se souvient très bien d’elle pour son rôle d’ancienne esclave Jane Pittman dans la minisérie de 1974 L’autobiographie de Mlle Jane Pittman. Racontant l’histoire de toute la vie de Jane, Tyson a joué le personnage du début de l’âge adulte à ses dernières années à l’âge de 110 ans. Pour sa performance, Tyson a remporté les Emmys de la meilleure actrice principale dans un drame et actrice de l’année.

De plus, Tyson a remporté des nominations aux Emmy pour des rôles dans d’autres titres comme Les racines, Douce justice, Hallmark Hall of Fame, et Étranger relatif. Elle a également été nominée consécutivement au cours des cinq dernières années pour son rôle dans Comment échapper au meurtre. Sur scène, Tyson a remporté son Tony Award de la meilleure actrice en 2013 pour Le voyage à Bountiful. En 2020, elle a été intronisée au Panthéon de la télévision.

Le rôle de Tyson en tant que Rebecca Morgan dans le film de 1972 Sondeur la mettre en place pour une nomination aux Oscars pour la meilleure actrice; elle a ensuite reçu un Oscar honorifique en 2018. Elle est également acclamée pour ses rôles dans d’autres films, notamment Voyou, Journal d’une femme noire folle, Réunion de famille de Madea, L’aide, et Alex Cross. L’année dernière, elle est apparue dans le film Une chute de la grâce et la série OWN Chérir le jour.

Plusieurs stars hollywoodiennes rendent hommage à Tyson sur les réseaux sociaux. LeVar Burton, qui a partagé la vedette avec Tyson dans Les racines et a récemment célébré le 40e anniversaire de la mini-série, a publié un message touchant pour Tyson sur Twitter. Il écrit: « Celui-ci coupe profondément. @IAmCicelyTyson était ma première maman d’écran. Élégance, chaleur, beauté, sagesse, style et grâce abondante. Elle était aussi royale qu’ils viennent. Une artiste du plus haut niveau, je vais l’aimer pour toujours … RIP. «

Viola Davis, qui a travaillé avec Tyson plus récemment sur Comment échapper au meurtre, a également tweeté: « Je suis dévasté. Mon cœur est juste brisé. Je t’aimais tellement !! Tu étais tout pour moi! Tu m’as fait me sentir aimé, vu et apprécié dans un monde où il y a encore un manteau d’invisibilité pour nous les filles au chocolat noir. Vous m’avez donné la permission de rêver … «

L’héritage laissé par Cicely Tyson est légendaire, et bien qu’elle ne soit plus avec nous, elle nous manquera à jamais. Puisse-t-elle reposer en paix. Cette nouvelle nous vient de Variety.

