Chvrches et l’influence qu’ils ont reçue de Billie Eilish

Chvrches prépare actuellement leur quatrième album studio, avec leur chanteur Lauren Mayberry récemment partagé quelques mots sur le style de cette nouvelle œuvre lors d’une conversation avec The Guardian.

À un autre moment de l’interview, la chanteuse a révélé son admiration pour Billie Eilish et son premier album « Quand nous nous endormons tous, où allons-nous?», Sorti en 2019, le considérant comme« une percée dans la musique pop »et admettant que« quelque chose peut être appris »dudit album.

«La production vocale de l’album de Billie Eilish est absolument phénoménale. C’est une percée dans la musique pop », déclare le chanteur. « Iain (cuisinier) et Martin (Doherty) aiment être conscients de ce qui se passe dans la production. Nous voulons en être conscients car il y a de la musique pop incroyable et vous pouvez en apprendre quelque chose. «

Mayberry garantit que le plus grand défi de son nouvel album est d’apprendre les astuces de production sans apprendre les autres parties de la musique. En ce qui concerne sa propre musique, il assure que les deux premiers albums existaient dans un espace spécifique et que dans le troisième, on avait l’impression qu’ils commençaient à être populaires parmi d’autres personnes.

«Comment envisagez-vous cette prochaine carrière pour les autres? Eh bien, nous avons réalisé que nous n’avons pas à le faire. Vous n’allez jamais gagner une course qui est saturée de personnes plus grandes, meilleures et plus populaires, alors vous pouvez simplement vous installer et aller ailleurs. «

Le chanteur assurerait que ce nouveau matériel « a toujours l’ADN de Chvrches, mais qu’il ne pourrait pas rentrer entre les albums précédents ». Ce nouvel album devrait sortir au printemps 2021. La dernière sortie du groupe a eu lieu en 2019 via «Ici avec moi« , Single dans lequel ils ont collaboré à l’album de DJ Marshmello.