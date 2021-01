Chuso Montero annonce le premier tournoi Dark Souls et Sekiro No-Hit

Le samedi 9 janvier à 18h30, le premier tournoi Dark Souls No-Hit aura lieu sur la chaîne Twitch de Chuso Montero.

Si vous êtes un amoureux de Dark Souls, samedi vous avez rendez-vous sur la chaîne Twitch de Chuso Montero. Pour la première fois un Tournoi Dark Souls No-Hit de la communauté hispanophone, où plusieurs équipes devront passer les Dark Souls et Sekiro: Shadows Die Twice sans se faire tuer et avec le moins de coups reçus. Une vraie folie.

Les casters de ce tournoi seront Chuso et Joseju lui-même, bien que des streamers et des créateurs de contenu tels que BarbeQ, Silithur, Mister Jagger et Outconsumer participeront également à la diffusion du tournoi. Vous trouverez ci-dessous les règles de ce tournoi No-Hit et les participants. Vous pouvez accéder à la chaîne Chuso dans le gros lien ci-dessus. En soi, il est difficile de passer Dark Soul 1, 2, 3 et Sekiro: Shadows Die Twice sans mourir, imaginez sans être touché par un seul coup. Impressionnant. Bien que pour impressionnant ce que j’ai vu l’autre jour. BolloScream, qui a passé la première confrontation Genichiro les yeux fermés.

Roulettes de tournoi

Participants et équipes

Règles du trône