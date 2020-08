Chromebooks bon marché pour l’apprentissage à distance: comment choisir le meilleur

Un Chromebook bon marché est-il suffisant pour l’apprentissage à distance? C’est une question à laquelle de nombreuses familles sont confrontées lorsque l’école commence et elles achètent frénétiquement des fournitures, y compris, dans certains cas, de nouveaux ordinateurs portables.

Si les parents ont pesé les ordinateurs portables Windows par rapport aux Chromebooks, l’un des attraits de ces derniers est le coût, surtout s’ils doivent en acheter plusieurs. Mais certains des Chromebooks les moins chers que nous ayons vus comportent de grandes mises en garde. Nous passerons en revue les facteurs clés à considérer avant d’acheter. Nos recommandations ci-dessous sont des modèles nouveaux, bien conçus et abordables que vous ne regretterez pas.

Chromebooks bon marché pour l’apprentissage à distance

Nos recommandations rapides

Vérifiez l’expiration de la mise à jour automatique

La première chose à faire lorsque vous envisagez un Chromebook, en particulier un Chromebook séduisant, est de le comparer à la liste d’expiration des mises à jour automatiques de Google. Alors que Microsoft prend en charge les PC Windows pendant longtemps, Google fixe une limite – actuellement cinq ans à compter de la date de livraison initiale du produit pour la plupart des modèles grand public, bien que certains (en particulier les modèles éducatifs et d’entreprise) obtiennent quelques années de plus.

Lorsqu’un Chromebook ne prend plus en charge, Google ne met plus à niveau le Chromebook ChromeOS, ce qui signifie qu’aucune nouvelle fonctionnalité ni aucun correctif de sécurité. Si vous achetez un Chromebook plus ancien, il est déjà quelques années plus proche de son expiration qu’un tout nouveau modèle.

Mon fils a passé la majeure partie de l’année scolaire dernière à faire ses devoirs sur un Chromebook Pixel original de 2013, qui était façon obsolète, sans aucun problème, mais il n’y a aucune garantie. Nous sommes surpris que le Chromebook C720 d’Acer sur Amazon soit un vendeur aussi populaire, étant donné que Google l’a expiré en juin 2019.

Qualité d’affichage: résolution et luminosité

Une caractéristique classique des Chromebooks moins chers est un affichage de qualité inférieure. Que vous soyez jeune ou vieux, regarder un petit écran basse résolution pendant des heures à la fois peut être fatigant au mieux et préjudiciable au pire. C’est pourquoi vous devriez acheter un Chromebook avec un écran Full HD (1920×1080) si possible. Un écran HD (1 366 x 768), souvent présent sur les Chromebooks les moins chers, peut être toléré sur les petits écrans de 11,6 pouces, mais nous ne le recommandons pas.

Les écrans des Chromebooks moins chers peuvent également être du côté sombre. Ils peuvent suffire pour une utilisation à l’intérieur, mais la lumière extérieure nettoiera l’écran. Si vous pouvez trouver une spécification de luminosité, recherchez quelque chose de 250 nits ou plus.

La mémoire compte plus que le stockage

Alors que les Chromebooks peuvent stocker des données localement, la grande majorité des travaux scolaires est effectuée en ligne. À ma connaissance, aucun de mes enfants n’a jamais enregistré quelque chose directement sur un Chromebook. Taille du stockage à bord importe rarement. Les amateurs de PC peuvent également préférer des disques SSD plus rapides à un lecteur flash eMMC – mais pour un Chromebook? Cela ne fait vraiment aucune différence, et vous ne devriez même pas vraiment faire attention à la quantité de stockage d’un Chromebook si votre travail est principalement ou toujours effectué en ligne.

La mémoire joue un rôle plus important, car c’est là que les données de votre navigateur sont chargées. Plus de mémoire signifie que vous pouvez avoir plus d’onglets de navigateur disponibles.

La plupart des Chromebooks sont livrés avec au moins 4 Go de mémoire. Tout ce qui est inférieur à cela (comme 2 Go) peut avoir un effet néfaste – en fait, Zoom recommande 4 Go de mémoire. Un enfant à l’école primaire n’utilise peut-être pas un Chromebook plus que Google Classroom, Zoom et une autre application. Un enfant plus âgé peut avoir besoin d’avoir plusieurs onglets ouverts pour la recherche. Avec les étudiants plus âgés, les adolescents et les adultes, envisagez un Chromebook avec un peu plus de mémoire. (Malheureusement, les Chromebooks ne sont généralement pas conçus pour être mis à niveau.)

Connectivité

Comme pour tout ordinateur portable, les modèles plus petits et plus minces ont tendance à lésiner sur les ports. Pensez à ce dont vous avez besoin pour vous connecter, comme une clé USB, un casque ou un écran. En général, recherchez un port HDMI (pour une option d’affichage externe), un emplacement pour carte microSD ou SD pour le chargement des photos et un port USB-A (idéalement plus d’un) pour brancher des périphériques. Vous verrez également des ports USB-C sur certains Chromebooks, mais généralement pas les moins chers.

Choisir un Chromebook plus ancien et moins cher peut signifier souffrir d’une radio Wi-Fi plus ancienne. En règle générale, cependant, le Wi-Fi 802.11a / b / g / n ou supérieur, plus Bluetooth, devrait fonctionner, même pour les exigences de bande passante de Zoom de 2,5 Mbps pour les chats vidéo de groupe à une résolution de 1080p.

Webcam: assurez-vous qu’il y en a une

Aucun enseignant ne se souciera de la qualité de la webcam d’un enfant tant qu’il y en aura une. Une meilleure webcam peut permettre de voir plus facilement votre enfant ou rendre son travail plus visible s’il le tient pour inspection, mais une pièce bien éclairée peut probablement compenser les lacunes.

Performances du processeur: le zoom nécessite plus

Les Chromebooks conçus pour les études basées sur un navigateur n’ont généralement pas besoin de beaucoup de puissance de processeur et ont souvent réduit les coûts avec des puces bas de gamme. Maintenant, cependant, Zoom et YouTube jouent un rôle plus important.

YouTube ne devrait pas donner beaucoup d’entraînement, même aux vieux Chromebooks bon marché, d’autant plus que YouTube ajuste automatiquement la résolution pour offrir une bonne expérience. Mais avec Zoom de plus en plus répandu, il pourrait être intéressant de se pencher vers un Chromebook avec un processeur Intel, soit un Celeron une puce Core à part entière. La configuration système requise pour Zoom nécessite un processeur «1 GHz» pour les appels Zoom.

