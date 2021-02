Chrome OS: Phone Hub atteint ses premiers utilisateurs

Les Chromebooks et les smartphones Android seront plus étroitement liés au Phone Hub pour Chrome OS. Les premiers utilisateurs peuvent déjà utiliser l’équivalent de «Votre Smartphone» pour Windows 10.

Le Phone Hub est censé apporter les notifications Android, les derniers onglets Chrome et les options du téléphone mobile telles que l’emplacement ou désactiver le smartphone sur les Chromebooks. Il est déjà possible de recevoir des SMS sur un Chromebook et de déverrouiller l’appareil avec un smartphone Android. Comme l’écrit 9to5Google, les nouvelles fonctionnalités sont rendues possibles par les services Google Play.

Version préliminaire disponible uniquement pour quelques utilisateurs

Google met déjà une version préliminaire du Phone Hub à la disposition des premiers utilisateurs. Cependant, pour pouvoir le recevoir, une version préliminaire de Chrome OS telle que Dev ou Canary doit être installée sur le Chromebook respectif et la version bêta des services Google Play doit être exécutée sur le smartphone Android. Et même dans ce cas, il faut beaucoup de chance car Google n’a rendu le Phone Hub accessible qu’à quelques utilisateurs qui répondent à ces exigences.

Les images de pré-version montrent Phone Hub

La police Android a publié quelques captures d’écran de la version préliminaire de Phone Hub. Il y a une nouvelle icône sous la forme d’un smartphone et si l’utilisateur clique dessus, les options s’ouvrent pour utiliser le téléphone mobile comme point d’accès, le mettre en sourdine ou le laisser sonner lorsqu’un appel est reçu. Vous trouverez également ici des informations sur la force du signal, le niveau de la batterie et des liens vers les onglets récemment ouverts de Chrome pour Android.

Image: © Android Police 2021

Image: © Android Police 2021

Image: © Android Police 2021



Le centre de notification normal de Chrome OS affiche les notifications entrantes. Il existe quelques options de hub de téléphone dans les paramètres. Les notifications entrantes et les onglets Chrome actuels peuvent être gérés ici et le Phone Hub peut être entièrement fermé. Le hub téléphonique avec Chrome OS 89 ou 90 peut être mis à la disposition de tous les utilisateurs en mars ou avril.