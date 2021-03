Chrome 89 est maintenant disponible au téléchargement: toute l’actualité

Chrome 89 met à jour la conception de votre fil d’actualité dans Discover, intègre le menu de partage dans les applications de bureau, et bien plus encore.

Après la sortie de Chrome 88 à la mi-janvier, maintenant est maintenant disponible en téléchargement la nouvelle version du navigateur Web de Google, qui vient à version 89.

Le géant américain a annoncé sur son blog d’entreprise cette nouvelle version de Google Chrome, qui intègre une série de nouvelles vraiment intéressantes pour tous les utilisateurs que nous détaillerons ci-dessous.

Découvrez un nouveau design

Le premier des changements que l’on peut voir dans Chrome 89 est très visuel et on le retrouve sous l’apparence de notre fil d’actualité sur Discover.

Une fois que nous avons cliqué sur Nouvel onglet, les articles apparaissaient jusqu’à présent dans des cartes avec une brève description et encadrés dans un rectangle arrondi par les coins, mais maintenant le titre paraît un peu plus grand, la description disparaît et les cartes n’ont plus de cadre, étant séparés uniquement par une ligne de démarcation.

Ceci est très pratique car cela permettra plus d’éléments apparaissent à l’écran en même temps, pouvoir accéder aux liens qui nous intéressent le plus en un coup d’œil.

Nous pouvons désormais utiliser le menu de partage Android dans les applications de bureau

L’une des nouveautés les plus intéressantes de Chrome 89 est l’arrivée du menu de partage classique dont on peut profiter sur Android sur les applications de bureau et, plus précisément, cette nouvelle fonction Il est désormais disponible sur Windows et Chrome OS.

Maintenant nous pouvons partager facilement un lien avec les applications que nous avons installées sur notre ordinateur, sans avoir à copier et coller l’URL de la barre d’adresse.

Des informations plus complètes sur les sites Web

Dans cette nouvelle version de Chrome, Google a amélioré les informations qui nous apparaissent sur les sites Web en cliquant sur l’icône à gauche de la barre d’adresse.

Maintenant, la fenêtre pop-up qui apparaît en cliquant sur ladite icône, apparaît informations de sécurité de connexion, les autorisations demandées par ladite page Web, pouvant révoquer toute autorisation sans avoir à accéder au menu des paramètres de Chrome, et la gestion des cookies.

L’API Web NFC est activée

Google a commencé à tester la technologie NFC dans les applications Web de Google Chrome 81, mais dans cette nouvelle version Il est déjà activé par défaut dans l’application Android.

Cette fonctionnalité permet aux sites Web lire et écrire des tags NFC et est principalement destinée à la gestion des stocks, aux conférences, aux expositions de musée et partout ailleurs, cette technologie sans fil est fréquemment utilisée.

Comme pour les autres fonctionnalités matérielles de notre terminal telles que les microphones ou les caméras, utiliser le NFC pour cette utilisation nous devons vous accorder l’autorisation à partir d’une fenêtre pop-up.

Nouvelles améliorations de la confidentialité

Dans cette nouvelle version de votre navigateur Web, une première version d’un outil créé pour améliorer notre vie privée apparaît également, appelée Sandbox de confidentialité, qui vise à créer un environnement sécurisé pour la personnalisation qui, en même temps, protège nos données privées.

Cette nouvelle fonctionnalité est toujours en version bêta, mais nous pouvons l’activer à partir des drapeaux Google Chrome, dont nous vous laissons déjà un tutoriel avec les étapes à suivre pour y accéder et activer ces fonctions cachées, simplement en tapant dans la barre d’adresse: paramètres-de-confidentialité-sandbox et activer cette option.

Une fois activé, nous n’aurons plus qu’à accéder aux paramètres de Chrome à l’option Confidentialité et sécurité et dans celui-ci, nous trouvons la section Privacy sandbox, que nous pouvons activer pour que les cookies tiers cessent d’apparaître et, au contraire, ils nous quittent des publicités pertinentes tout en gardant notre historique Web caché dans le navigateur.

Disponibilité de Google Chrome 89

Cette nouvelle version du navigateur Web Google arrivera sur nos terminaux Android au cours des prochaines semaines, et nous vous recommandons d’examiner les mises à jour en attente dans le Google Play Store pour les mettre à jour dès que possible.

