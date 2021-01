Christopher Paolini d’Eragon entre dans le Fractalverse pour son premier roman de science-fiction, «  To Sleep in a Sea Of Stars  »

Christopher Paolini, l’auteur fantastique à succès du New York Times, « Eragon », s’aventure hors du confort de l’orbite terrestre pour son tout premier roman de science-fiction pour adultes, « To Sleep in a Sea of ​​Stars » (Tor Books, 2020).

Le travail imaginatif de l’écrivain basé au Montana a été publié dans 53 pays, avec « Eragon » et ses trois suites, « Eldest », « Brisingr » et « Inheritance » qui se vendent à plus de 35 millions d’exemplaires dans le monde.

Maintenant, il est entré dans l’espace avec un conte de survie cosmique arrivé le 15 septembre et suit les exploits de la xénobiologiste Kira Navárez, qui a toujours rêvé de vivre sur de nouveaux mondes. Mais lors d’une mission d’enquête de routine sur une planète non colonisée, Kira découvre une étrange relique extraterrestre. L’exaltation de son premier contact se transforme rapidement en terreur cauchemardesque lorsque l’ancienne poussière prend vie. Bientôt, Kira est entraînée dans les affres de la guerre interstellaire, et avec la Terre en équilibre sur le point de l’anéantissement, elle pourrait bien être le dernier espoir de l’humanité.

La semaine dernière, Paolini aussi annoncé sur Twitter que « Dormir dans une mer d’étoiles » a été choisi pour une adaptation de long métrage par Made Up Stories et Snoot Entertainment.

45secondes.fr a récemment rencontré Paolini pour discuter de son premier projet de science-fiction, de la genèse de cette épopée spatiale de 880 pages et de ce que les lecteurs intrépides peuvent anticiper lorsqu’ils se lancent dans son nouveau roman « Fractalverse », qui est partagé par Paolini bac à sable de narration d’où émaneront les contes de science-fiction à venir.

45secondes.fr: Quelles sont les origines de votre premier roman de science-fiction et pourquoi avez-vous choisi cette histoire épique?

Christopher Paolini: J’ai grandi en lisant autant de science-fiction que de fantaisie. Mon père est un fan de science-fiction à l’ancienne et il m’a fait regarder la série originale « Star Trek » et « Star Trek: The Next Generation », « The Prisoner », « Babylon 5 », toutes les bonnes choses. Pour moi, la science-fiction et la fantaisie sont très similaires en ce qu’elles sont toutes deux de la fiction spéculative et traitent souvent de décors inventés, de structures sociales inventées et de physique imaginaire. La fantaisie est souvent un genre rétrospectif et nostalgique, où la science-fiction est un genre très tourné vers l’avenir et j’aime ça.

Dans le monde réel, il est important que l’humanité finisse par quitter la planète Terre et s’établisse ailleurs dans le système solaire et se propage à travers la Voie lactée. Pour notre propre survie, c’est impératif. Je suis extrêmement curieux de connaître l’univers qui nous entoure. S’il y avait une option pour monter dans une fusée et commencer à explorer la galaxie, je le ferais. J’aimerais voir ce qu’il y a là-bas. Comme ce n’est pas possible pour le moment, écrire à ce sujet était la deuxième meilleure option, et c’est ce qui m’a poussé à écrire « To Sleep in a Sea Of Stars ».

Je suis très optimiste quant à l’avenir, et oui, nous sommes confrontés à de nombreux défis en tant qu’espèce, mais nous avons accompli des choses incroyables au cours des 30 dernières années et nous faisons des choses fantastiques en ce moment. Nous avons des fusées d’atterrissage SpaceX sur des plates-formes, alors oui! Je suis très excité.

Christophe Paolini (Crédit d’image: Tor Books)

45secondes.fr: Pouvez-vous nous emmener en jet rapide autour de l’intrigue de votre nouveau livre?

Paolini: C’est une aventure de science-fiction pleine de planètes extraterrestres, de vaisseaux spatiaux et de lasers, de chagrin d’amour et d’explosions et, bien sûr, de tentacules. La biologiste Kira Navarez aide à inspecter une lune extraterrestre en vue d’une colonie humaine. Au cours de l’enquête, elle finit par trouver quelque chose qu’elle ne devrait pas et sa découverte propulse l’histoire dans cette grande aventure.

C’est ma lettre d’amour à la science-fiction et je me suis faufilé dans de nombreuses références à la science-fiction classique. Je me suis donné le luxe de faire ça parce que « To Sleep in a Sea Of Stars » se déroule dans le monde réel dans un décor que j’appelle le Fractalverse. Tout ce que j’écris qui n’est pas explicitement fantastique sera quelque chose que j’écrirai dans le Fractalverse à partir de là. Il englobe le monde réel de toute l’histoire connue, le passé profond et le futur lointain. C’est un grand terrain de jeu pour raconter de nombreux types d’histoires.

45secondes.fr: Où votre processus de construction du monde et de recherche vous a-t-il mené dans ce projet?

Paolini: J’ai lu beaucoup de science-fiction mais je voulais faire certaines choses avec la technologie de « To Sleep in a Sea Of Stars », et c’était un défi pour moi. J’ai fait des recherches sur le fonctionnement des vaisseaux spatiaux, comment la guerre pourrait fonctionner en zéro-G et où notre technologie irait dans ces domaines. Il existe un excellent site Web appelé Atomic Rockets, qui a en fait été utilisé comme un outil par les auteurs de « The Expanse » et « Mass Effect » et est une excellente ressource pour la science-fiction réaliste à l’avenir.

(Crédit d’image: Tor Books)

Mais le plus important, c’est que je voulais voyager plus vite que la lumière. Et le problème avec cela est que, selon les calculs tels que nous les connaissons aujourd’hui, si vous voyagez plus vite que la lumière, vous pouvez voyager dans le temps et ce n’est pas ce que je voulais. Je ne voulais pas créer un avenir où le moyen de transport le plus courant entre les étoiles agirait également comme une machine à remonter le temps. Le défi que je me suis donc lancé était de trouver un système de voyage FTL qui ne contredit pas la physique telle que nous la connaissions, qui n’avait pas été utilisé par une autre franchise de science-fiction et qui ne permettait pas de voyager dans le temps.

Et c’était difficile. J’ai passé une année entière sur la recherche et parlé avec divers physiciens et scientifiques. J’ai fini par trouver un type nommé Greg Meholic, qui est un ingénieur de fusée et travaille dans diverses physiques théoriques expérimentales avec d’autres personnes. Il avait une nouvelle vision de la physique qui représentait une théorie de tout. Alors je l’ai contacté et il m’a gentiment tenu la main et il m’a expliqué les implications de la théorie. Et c’est ce qui a formé la base de ma section FTL.

Tout cela était un travail de fond pour l’histoire, que j’espère que les gens trouveront intéressant et passionnant. J’ai en fait un faux article scientifique à la fin du livre où je me livre à toute la techno.

45secondes.fr: Quelle a été votre réaction à la pochette évocatrice de « To Sleep in a Sea Of Stars »?

Paolini: J’ai eu beaucoup de chance avec cette couverture. Quand nous avons commencé à parler de la couverture avec mon éditeur, Tor, je n’étais pas sûr de ce que nous allions faire. J’ai eu beaucoup de chance avec mes romans précédents, la série « Eragon », d’avoir des couvertures emblématiques et frappantes. Il n’y a vraiment rien de tel que ces couvertures et la plupart des gens les connaissent s’ils ont été dans la section YA fantasy des librairies.

Je me demandais donc si la foudre allait frapper deux fois et Tor a été très utile pour trouver la meilleure couverture pour ce livre. Il a été conçu par une femme nommée Lindy Martin et j’ai été encore plus impressionné par le travail qu’elle a fait parce qu’elle ne l’avait pas lu au moment où elle a fait la couverture. Elle a fait un travail fantastique. Cela capture vraiment la sensation du titre et de l’histoire elle-même que je voulais et ce n’est pas facile. Puisque le titre du livre est si long, la couverture devait être plus typographique qu’une scène peinte.

C’était important pour moi de présenter un beau package aux lecteurs. Nous avons en fait sept œuvres d’art d’intérieur pour le livre, y compris de magnifiques papiers de fin de galaxie fractale et le logo du Fractalverse est en relief sur la couverture de la jaquette. J’ai fait une partie de l’art moi-même et le reste a été fait par mon assistante Immanuela, qui est elle-même une grande artiste.

45secondes.fr: Quels souhaits avez-vous pour les lecteurs qui découvrent votre nouvelle saga de science-fiction?

Paolini: J’ai mis tout mon cœur et mon âme dans ce roman. J’ai mis mes personnages à l’épreuve, mais à la fin du livre, je veux laisser aux gens un sentiment d’espoir, peut-être un picotement dans le dos, et peut-être un peu de douleur aigre-douce que l’histoire soit enfin arrivée à sa conclusion.