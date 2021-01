Christopher Nolan positionne l’Inde pour de futurs projets

Réalisateur britannique Christopher Nolan a récemment exprimé sa fascination pour l’Inde, assurant qu’il retournerait «définitivement» dans le pays asiatique pour travailler sur ses futurs projets et qu’il aimerait travailler avec des acteurs locaux après s’être senti inspiré après son séjour.

Ceci à cause de Nolan aurait filmé certaines des séquences de « Principe», Son dernier film en Bombay, sa capitale, lui laissant une forte impression, en partageant quelques mots avec l’agence de presse IANS.

Le cinéaste assure que dans ses futurs projets il envisage de tourner davantage dans la métropole asiatique et ainsi de travailler avec des acteurs locaux. «J’ai vraiment eu une expérience formidable. L’amour du cinéma dans cette ville est vraiment palpable «

«Je ne fais jamais de plans aussi avancés. Mais j’ai eu une expérience incroyable en Inde et je veux vraiment retourner travailler avec des acteurs indiens. Je ne sais pas ce que je ferai ensuite », avouerait le cinéaste. Dans « Principe», Nolan J’utiliserais aussi les talents de Dimple Kapadia, l’une des actrices les plus célèbres et appréciées de ce pays qui joue Priya, chef de l’organisation essayant de sauver le monde.

Nolan Il met également en avant son expérience de rencontre avec des cinéastes locaux et sa capacité à découvrir les sons et les panoramas de la ville, qu’il a qualifiée d ‘«inspirante». « Il a immédiatement mis mon imagination au travail sur la façon dont je pourrais y retourner et faire du tournage. »

Malgré l’enthousiasme partagé par le réalisateur, il reconnaît qu’il n’a toujours pas de projet pour son prochain projet. Ce ne serait pas la première fois Nolan Il exprime son amour pour ce pays, se disant un grand fan du cinéma qui y est produit. Dans une interview, il a assuré que « Pather Panchali « de Rayon Satyajit C’est l’une de ses bandes préférées, la considérant comme l’une des meilleures jamais réalisées.

Récemment, Nolan Il a évoqué la possibilité de transformer certains de ses films en jeux vidéo, comparant le processus de tournage avec le processus de programmation, déclarant que les deux « sont compliqués et prennent beaucoup de temps, tout en reconnaissant que le processus de développement dans un jeu vidéo a tendance à être une entité plus complexe. .