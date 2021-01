Christopher Nolan et son influence sur ‘Donnie Darko’

Directeur de «Donnie Darko», Richard Kelly, a révélé les conseils qu’il a reçus de Christopher Nolan avant la sortie de la bande culte, afin de la rendre plus compréhensible.

La bande désormais légendaire de Kelly, Protagonisée par Jake Gyllenhaal il a eu 20 ans après sa création 19 janvier, et pour célébrer, Kelly Il a parlé de sa cassette.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Jake Gyllenhaal célèbre le 20e anniversaire de «Donnie Darko»

Dans un article publié par La sonnerie, le cinéaste a dit que Christopher Nolan et son épouse Emma Thomas Ils lui ont donné l’idée d’inclure des cartes de date à chaque fois que l’heure changeait sur la bande, « C’était l’idée de Chris et de sa femme d’inclure les petites cartes. »

Kelly Il a également révélé que ce conseil lui avait valu le soutien de Nolan, qui a joué un rôle déterminant dans la conclusion d’un accord avec le film plus tard, se rappelant une projection privée avec des dirigeants de Société de production Newmarket, où Nolan et Thomas a donné le feu vert pour votre achat.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Christopher Nolan révèle un œuf de Pâques « Tenet » dans le film « Memento »

D’autre part, le protagoniste du film, Jake Gyllenhaal, a célébré le 20e anniversaire de la bande avec une publication dans laquelle il a commenté: «C’est un film qui a changé ma vie et ma carrière et il a été irréel de voir cette histoire trouver un moyen pour de nouveaux publics et de nouvelles générations.