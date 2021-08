Christian Bale dans le rôle de Gorr le dieu boucher révélé dans Thor: Love & Thunder Set Photos

Le lauréat d’un Oscar, Christian Bale, a été repéré en costume complet en tant que méchant de Marvel Gorr the God Butcher. L’acteur a été repéré lors du tournage de la prochaine suite de MCU Thor : Amour et Tonnerre à Malibu, en Californie, avec des images qui nous donnent une bonne idée de ce à quoi ressemblera le méchant cosmique dans ses débuts en live action.

Christian Bale vu pour la PREMIÈRE FOIS dans le personnage de Gorr The God Butcher alors qu’il filme Thor: Love And Thunder à Malibu https://t.co/lnRyoAdwJ1 – Célébrité du courrier quotidien (@DailyMailCeleb) 4 août 2021

Jusqu’à présent, la seule vue de l’introduction du MCU de Christian Bale a été des images de l’acteur arborant un crâne rasé, mais ces nouveaux plans le montrent dans toute sa gloire en tant que méchant tueur de dieu. S’inspirant de plusieurs éléments du matériau source de Marvel, y compris une cape noire et une peau argentée, son visage, qui a toujours une apparence assez humaine, semble ne pas avoir les qualités les plus monstrueuses de son homologue de bande dessinée. Sur la base de ces images, il semble cependant que le rôle de Bale en tant que Gorr impliquera beaucoup de prothèses et de maquillage par opposition au personnage CGI auquel beaucoup s’attendaient.

Bien que nous ayons maintenant un bon aperçu de Gorr le dieu boucher, son rôle dans Thor : Amour et Tonnerre reste en grande partie un mystère. Né sur une planète sans nom et vivant chaque jour au bord de la famine, Gorr a appris à faire confiance aux dieux, mais ils n’ont jamais répondu à ses prières. Après avoir vécu une vie tragique remplie de mort et de lutte, Gorr a abandonné sa croyance dans les dieux, ce qui a conduit à son exil. En errant dans le désert près de la mort, Gorr a été témoin d’une paire de dieux se battant et, réalisant qu’ils existaient bel et bien, ils s’en fichaient, Gorr est devenu enragé. Se liant à l’épée du dieu noir et ainsi transformé en une masse amorphe de ténèbres vivantes, la haine de Gorr pour les dieux le conduit dans une mission de vengeance à travers le temps et l’espace.

À quel point Thor : Amour et Tonnerre s’en tiendra à cette histoire d’origine reste à voir, car la franchise est devenue bien connue pour s’inspirer des bandes dessinées tout en réinventant les choses pour le MCU. Avec Christian Bale à bord, Gorr sera certainement une force intense et imparable pour Thor de Chris Hemsworth.

Alors que d’autres détails de l’intrigue pour Thor : Amour et Tonnerre restent largement secrets, nous savons que Natalie Portman reprendra le rôle de Jane Foster, et que son rôle sera beaucoup plus… super-héroïque qu’avant. L’actrice avait précédemment commenté le retour de son personnage, confirmant qu’elle se déguiserait bien en The Might Thor, et que sa version de Thor partagerait l’écran avec celle de Chris Hemsworth, « Il y a toujours l’autre Thor – le Thor original. » Portman a même depuis révélé qu’elle maniera le marteau convoité du dieu du tonnerre, Mjölnir, dans le film avec l’actrice proclamant fièrement: « Je le fais, je le fais », en réponse à la question de savoir si Foster peut s’approprier l’arme. .

Aux côtés de Christian Bale comme Gorr the God Butcher et Chris Hemsworth comme The Mighty Thor, Thor : Amour et Tonnerre comportera également des rôles pour le gardiens de la Galaxie, Valkyrie de Tessa Thompson, Lady Sif de Jaimie Alexander et Russell Crowe, qui rejoint l’univers cinématographique Marvel en tant que Zeus. Thor: Love and Thunder devrait sortir sur les écrans le 6 mai 2022. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Le courrier quotidien.

